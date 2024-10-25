Женщина ослепла, допустив ошибку во время приема душа: что произошло (фото)

Мама из Техаса ослепла на один глаз, допустив грубую ошибку с контактными линзами.

Об этом пишет Daily Mail.

В прошлом году Рейчел Прохнов, писательница из Остина, пишущая о стиле жизни, сделала то, что делала бесчисленное количество раз: она приняла душ, не сняв линзы.

То, что началось с легкого раздражения правого глаза, быстро ухудшилось. "Из-за боли роды ощущались как прогулка в долбанном парке. Это было совершенно нереально", — вспомнила она.

В течение двух недель Рейчел, которая в то время была на 34 неделе беременности, полностью ослепла на глаз. Врачи сказали ей, что паразит, найденный в воде, попал в ее глаз, когда она принимала душ, и зарылся в нежную ткань, повредив ее.

Она всегда тщательно ухаживала за своими глазами, с 12 лет носила контактные линзы. Она всегда вынимала их на ночь, хорошо очищала и регулярно выбрасывала футляры для контактных линз, чтобы все было стерильным. Но она никогда не знала, что прием душа, горячей ванны или плавание в контактных линзах может сделать ее уязвимой к инфекции.

"Я думала, что все делаю правильно. Но это было не так", – говорит она.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

В конце концов, врачи поставили ей диагноз "акантамебный кератит". Заболевание вызывается паразитом акатамебой, одноклеточным организмом, содержащимся в озерах, океанах, водопроводной воде, почве и воздухе. Он влияет на роговицу, которая является прозрачным внешним слоем глаза. Ношение контактных линз может создавать микроскопические разрывы в этом слое, из-за которых паразит Acanthamoeba может попасть внутрь. Если паразиты успешно попадают в роговицу, они могут размножаться и распространяться, вызывая боль в глазах, покраснение, нечеткость зрения, светочувствительность и слезотечение. В конце концов это может привести к слепоте. Если врачи выявляют заболевание на ранней стадии, его можно легко вылечить с помощью глазных капель. Приблизительно в 40 процентах случаев врачам приходится делать операцию – выскабливать наружную часть глаза, чтобы удалить паразитов, а затем восстановить участок глаза с помощью пересадки. Именно это пришлось пережить Прохнов.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

После того, как пятеро разных врачей поставили ей неправильный диагноз, она проконсультировалась со специалистами и сделала выскабливание роговицы. Затем она начала суровый курс глазных капель, которые нужно было закапывать каждые 30 минут в течение трех месяцев, с помощью родителей и мужа Кэмерона.

Ей также давали сильные препараты, подобные используемым для лечения рака, и она должна была регулярно сдавать анализы крови, чтобы убедиться, что лекарства не приведут к отказу печени.

"Если бы мои родители и Кэмерон не были полностью преданы тому, чтобы помочь мне пройти через это, я бы, несомненно, не выдержала", — сказала она.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Через год и 82 визита к врачам после установления диагноза Рэйчел перенесла операцию по замене роговицы глаза на роговицу от умершего донора. Операция прошла успешно.

Если раньше она могла видеть только свет и движения рук, то теперь она может видеть и читать прописные буквы на таблице зрения. Ее зрение еще далеко от идеального, но она может корректировать его с помощью очков.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Сейчас она сосредоточена на повышении осведомленности о своем состоянии и воспитании годовалого Лахлана, родившегося в июле в 2023 году.

Среди советов, которые помогут снизить вероятность заражения этой инфекцией – снимать линзы перед душем, избегать плавания в них, никогда не мыть линзы водой из-под крана и не чистить футляр для них, а также не носить линзы дольше, чем это необходимо.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Напомним, у мужчины уменьшается половина лица из-за редкого заболевания. Он показал, как выглядит, и поделился "самым тяжелым" в борьбе с болезнью.

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