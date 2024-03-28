Женщина осталась с поврежденной почкой после посещения парикмахерской: что произошло

Медики предупреждают о потенциальных побочных эффектах определенных процедур для волос после того, как молодая женщина получила повреждение почек после сеанса в салоне.

Об этом пишет Fox News.

Согласно статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine в этом месяце, 26-летняя тунисская женщина получила три острых травмы почек в период с июня в 2020 году по июль в 2022-м. В письме, которое написали французские врачи, говорится, что определенные средства для разглаживания и выпрямления волос повлекли за собой повреждение почек.

Когда клиентка обратилась к врачу, то страдала от рвоты, лихорадки, диареи и боли в спине.

"Каждый эпизод острого повреждения почек совпадал с посещением парикмахерской в том же салоне в день, когда появились симптомы", – говорится в письме журнала. "Пациентка сообщала об ощущении жжения во время каждой процедуры, после чего появлялись язвы на коже головы".

Также читайте Клиентка требует у маникюрного салона почти два миллиона долларов: что произошло

После обследования медики обнаружили, что в крови пациентки был повышен уровень креатинина в плазме крови. Креатинин в плазме – это отработанный продукт, который образуется в мышцах, и когда он попадает в кровь, фильтруется почками.

Когда женщина шла в салон, парикмахер наносил ей на волосы крем, содержащий 10% глиоксиловой кислоты. Именно это химическое вещество, по мнению исследователей, повлекло повреждение почек.

"Эти результаты дают доказательства того, что крем для выпрямления волос, содержащий глиоксиловую кислоту, является причиной нефропатии, вызванной оксалатом кальция, после описанных здесь процедур выпрямления волос", — утверждается в письме. "Глиоксиловая кислота была запатентована и недавно внедрена в средства для выпрямления волос как, казалось бы, более безопасная альтернатива препаратам, содержащим формальдегид. Учитывая потенциальную нефротоксичность глиоксиловой кислоты для местного применения, следует избегать продуктов, содержащих это соединение, и мы бы предложили удалить их с рынка".

В статье также отмечается, что 26 пациенток в Израиле получили острые повреждения почек после процедур выпрямления волос "бразильским способом".

В 2022 году исследователи Национального института здравоохранения (NIH) предположило, что химические средства для выпрямления волос могут повышать риск рака матки у женщин. Исследователи указали на химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы.

Напомним, женщине ампутировали руку после несчастного случая с феном. Она потеряла кисть и запястье.

Читайте также: