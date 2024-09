Женщина перенесла 70 операций после того, как незнакомец вылил ей в лицо кислоту – фото до и после

Волонтеру пришлось сделать 70 операций после того, как проезжавший мимо незнакомец на скутере вылил ей в лицо кислоту.

Об этом она рассказала Need To Know.

Кэти Ги с Лондона должна была совершить путешествие всей своей жизни, работая волонтером в школе на Занзибаре, Восточная Африка. Но опыт закончился катастрофой.

29-летняя девушка ехала на ужин, когда неизвестный остановился возле нее, бросил едкую жидкость, а затем уехал. В агонии Кэти перешла в "боевой режим" и побежала в ближайшую ванную комнату, чтобы облить лицо водой, в то же время крича о помощи. Ее срочно доставили в местную больницу, а на следующий день отправили в Лондон для дальнейшего лечения в больницы Челси и Вестминстер.

"Я просто шла на ужин, когда ко мне подъехали два парня", — вспомнила Кэти из северо-западного Лондона в интервью. "Они остановились на секунду, прежде чем что-то произошло. Я подумала, что это, пожалуй, горячий кофе. Я знала, что это не вода, потому что у нее был резкий запах. Это было наиболее рациональное решение, которое я когда-либо принимала. Я знала, что есть ресторан с душем, поэтому побежала туда. Я была настроена на борьбу. Я знала, что это была кислота, потому что мое лицо позеленело, а одежда расплавилась. Я кричала о помощи, но сначала никто не помогал, но подошла пара и принесла мне воды в бутылках. Я не могу описать боль. Это было хуже, чем кто-либо мог себе представить".

Кэти Ги / Фото: Jam Press

В местной больнице Кэти дали физраствор, но он закончился, а проточной воды не было. Тогда она пошла в соседнюю гостиницу и стояла под душем в бассейне.

Кэти рассказала: "Женщина, которая пришла мне помочь, держала полотенца вокруг меня, потому что я была практически голая после того, как моя одежда растаяла. Мои родители как-то договорились, чтобы меня отправили домой медицинским рейсом. Все это время мне не давали ни одного обезболивающего. Я мучалась, это было похоже на то, когда ты опускаешь руку в кипяток, а она на секунду становится холодной".

Кэти Ги / Фото: Jam Press

Кэти провела более двух месяцев в лондонской больнице, перенеся 70 операций, в том числе пересадку кожи и ампутацию уха.

Кэти Ги / Фото: Jam Press

У нее было 35% ожогов на лице, руке, животе и ноге. Ей пересадили донорскую кожу и сделали переливание крови.

Кэти Ги / Фото: Jam Press

Врачи также нарастили ей новое ухо, используя хрящи из ребер.

Кэти Ги / Фото: Jam Press

Кэти рассказала: "Я получила инфекцию крови от кислоты, и мне делали операции через день. Как только я выписывалась из больницы, мне приходилось возвращаться на новые операции и оставаться там неделями. Со временем становилось все хуже. Когда я впервые увидела себя, я испугалась. Я не была похожа на себя. Когда мне делали операции, у меня были шрамы, такие красные и сжатые. Я была на самом низком уровне".

Кэти Ги / Фото: Jam Press

Кэти понадобилось пять лет, чтобы полностью поправиться.

Она решила, что жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о том, что думают другие люди, и воспользовалась поддержкой друзей и семьи, чтобы восстановить свою уверенность: "Я усердно работала на своей работе, что придало мне уверенности, потому что дало мне новую цель. Мои друзья и семья поддерживали меня, и я поняла, что жизнь слишком коротка. Я отписываюсь от всех, кто заставляет меня чувствовать себя плохо, потому что социальные сети - это жестокое место".

Кэти Ги / Фото: Jam Press

Теперь у нее остались шрамы. Женщина говорит, что ее внешность сделала ее "придирчивее" к партнерам – она не будет встречаться с теми, кто судит о людях по их внешности.

Год назад она обрела любовь с 29-летним Майклом. Она сказала: "Было трудно выйти на улицу, чтобы встретить кого-то. Я не хочу быть с тем, кто судит людей по их внешности. Мой партнер очень поддерживает меня, понимает и добрый".

Кэти с любимым / Фото: Jam Press

Мужчины, напавшие на Кэти, не были пойманы.

Инцидент произошел еще в 2013 году, но сейчас она делится своей историей, чтобы заверить жертв нападений с кислотой, что они могут вернуть себе уверенность в себе.

Кэти добавила: "Я чувствую себя более уверенно, но каждый день мне напоминают об этом. У меня повсюду шрамы, и иногда я смотрю в зеркало и вижу того человека, который был красным и со шрамами. Я счастлива, что я жива и здорова. Если кто-то еще проходит через это, он должен задокументировать свое выздоровление, чтобы увидеть, как далеко он продвинулся, когда у него будет неудачный день. Каждый, кто имеет какие-либо физические различия, должен быть позитивным, и все остальные должны быть позитивными по отношению к нему. Социальные сети – это такое тяжелое место, я хочу, чтобы люди чувствовали себя уверенно в собственной коже. Они должны окружать себя хорошими людьми, которые их поддерживают".

Напомним, мужчина стал неузнаваемым после пластики лица. Он сделал несколько операций.

Читайте также: