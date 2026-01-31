Женщина страдает от боли в шее / © pexels.com

Молодая женщина перенесла инсульт после обычного движения шеей, пытаясь снять напряжение после рабочего дня. Последствия оказались неожиданно серьезными: она временно потеряла зрение и способность говорить.

Об этом пишет Oddity Central.

Кейлин Фелтхагер возвращалась домой после супермаркета, когда почувствовала головную боль. Инстинктивно она повернула голову вправо, чтобы размять шею. Но вместо облегчения женщина услышала характерный хруст и почувствовала резкую боль.

Боль не исчезала несколько дней, но Кейлин решила не обращаться к врачу, ограничившись безрецептурными обезболивающими. Только через пять дней ее состояние резко ухудшилось.

Во время подготовки к свиданию женщина вдруг увидела яркую вспышку света и потеряла зрение. Оно вернулось примерно через 15 минут, поэтому она поначалу не придала этому большого значения.

«Я почувствовала, будто ослепительный свет проник в мой правый глаз, а потом я потеряла зрение», – вспоминает она. «Это было так, будто я видела этот яркий свет, но ничего другого с правой стороны».

Впоследствии Кейлин почувствовала покалывание, а затем онемение правой стороны тела. Больше ее насторожило то, что она перестала четко говорить — вместо слов появились беспорядочные звуки. Муж немедленно доставил ее в больницу.

В ходе обследования врачи обнаружили инсульт. После анализа симптомов медики пришли к выводу, что причиной стало расслоение артерии в шее, возникшее после резкого движения головы. В результате образовался тромб, попавший в мозг и вызвавший инсульт.

К счастью, тромб быстро растворился, поэтому оперативного вмешательства не потребовалось. Кейлин полностью поправилась, но, по ее словам, этот случай кардинально изменил ее отношение к собственному здоровью.

