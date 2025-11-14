Что случится с вашим организмом, если ежедневно пить оливковое масло / © unsplash.com

Манакер подчеркнула, что оливковое масло богато полезными жирами и антиоксидантами, что делает его ценным продуктом для организма. Сначала она пила масло из маленькой чашечки, но быстро устала от его вкуса и консистенции, поэтому начала экспериментировать: добавляла масло в кофе, поливала им попкорн или овощи.

Результаты оказались достаточно нейтральными

В статье для журнала Prevention Манакер призналась, что серьезных изменений в самочувствии она не заметила. «Я не начала просыпаться бодрее, моя концентрация на работе не улучшилась, а состояние кожи и волос осталось без изменений», — отметила она.

Впрочем, неприятностей с желудком, которых она больше всего боялась, не возникло. «Читала, что после оливкового масла люди часто сразу бегают в туалет, но со мной этого не произошло», — добавила Манакер.

Возможно, полезные процессы происходили внутри, просто их не было видно снаружи.

Манакер отмечает, что отсутствие заметных изменений не означает, что оливковое масло бесполезно. «Вы не чувствуете, как организм борется с воспалением или окислительным стрессом, но это не означает, что этого не происходит», — пояснила она.

Поскольку эксперимент длился всего неделю, остается вопрос, какие результаты можно было бы получить при более длительном использовании.

Что говорит наука об оливковом масле

Оливковое масло действительно богато полезными жирами и антиоксидантами, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца. Она способствует работе мозга и может помочь в похудении, однако важно контролировать количество из-за высокой калорийности продукта.