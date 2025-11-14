ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1041
Время на прочтение
2 мин

Женщина пила оливковое масло ежедневно: что случилось с ее организмом — такого эффекта никто не ожидал

В соцсетях уже некоторое время распространяется тренд на ежедневное употребление оливкового масла. Диетолог Лорен Манакер решила лично проверить, действительно ли эта привычка влияет на здоровье и в течение недели пила масло каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что произойдет с вашим организмом, если ежедневно пить оливковое масло

Что случится с вашим организмом, если ежедневно пить оливковое масло / © unsplash.com

Манакер подчеркнула, что оливковое масло богато полезными жирами и антиоксидантами, что делает его ценным продуктом для организма. Сначала она пила масло из маленькой чашечки, но быстро устала от его вкуса и консистенции, поэтому начала экспериментировать: добавляла масло в кофе, поливала им попкорн или овощи.

Результаты оказались достаточно нейтральными

В статье для журнала Prevention Манакер призналась, что серьезных изменений в самочувствии она не заметила. «Я не начала просыпаться бодрее, моя концентрация на работе не улучшилась, а состояние кожи и волос осталось без изменений», — отметила она.

Впрочем, неприятностей с желудком, которых она больше всего боялась, не возникло. «Читала, что после оливкового масла люди часто сразу бегают в туалет, но со мной этого не произошло», — добавила Манакер.

Возможно, полезные процессы происходили внутри, просто их не было видно снаружи.

Манакер отмечает, что отсутствие заметных изменений не означает, что оливковое масло бесполезно. «Вы не чувствуете, как организм борется с воспалением или окислительным стрессом, но это не означает, что этого не происходит», — пояснила она.

Поскольку эксперимент длился всего неделю, остается вопрос, какие результаты можно было бы получить при более длительном использовании.

Что говорит наука об оливковом масле

Оливковое масло действительно богато полезными жирами и антиоксидантами, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца. Она способствует работе мозга и может помочь в похудении, однако важно контролировать количество из-за высокой калорийности продукта.

Дата публикации
Количество просмотров
1041
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie