Женщина поцарапала ногу на рыбалке и перенесла 55 операций: теперь она просит ампутацию (фото)

Мама двоих детей из Великобритании потеряла половину бедра и перенесла 55 операций после того, как в небольшую царапину от лески попала инфекция. Теперь она умоляет врачей вообще ампутировать ей правую ногу.

Об этом пишет nypost.com.

"Мне надоело проводить свою жизнь в больнице", — пожаловалась 40-летняя Мишель Милтон.

Ее испытания начались во время рыбалки в 2019 году с ее братом Мартином. Часть нейлоновой веревки в ее переднем кармане проколола ее правое бедро после того, как в первый день она поскользнулась на камне.

Мишель Милтон / Фото: SWNS

Нога Милтон отекла, и у нее поднялась температура, поэтому через четыре дня она обратилась в университетскую больницу Базилдона в Эссексе.

Врачи пытались остановить инфекцию, но она стала устойчивой к антибиотикам, так что им пришлось порезать ей бедро. После 55 процедур, включая пересадку кожи, промывание раны и удаление тканей, у Милтон образовалась дыра на внутренней стороне ноги, и она говорит, что обладает высокой стойкостью к антибиотикам.

"Я никогда не думала, что леска может нанести такой большой вред", — сказала женщина. "Каждый день наполнен агонией, и я умоляла их отрезать мне ногу".

Мишель Милтон / Фото: SWNS

Она говорит, что медики прописали ей антибиотики во время первого визита в отделение срочной помощи в августе в 2019 году. Когда рана начала гноиться, врачи решили сделать рентген ноги. Она говорит, что ее отправили домой с антибиотиками.

"Они и не подозревали, что происходит", — сказала Милтон о своей команде по уходу. "Боль нарастала, и инфекция продолжала распространяться по ноге. Они просто продолжали меня выписывать и прописывать антибиотики".

Затем в декабре в 2019 году медики провели промывание – процедуру очищения открытой раны. Милтон сказала, что этот шаг оставил ее травму открытой. В течение следующих четырех лет ей сделали четыре пересадки кожи, 30 промываний и 21 хирургическую обработку для удаления поврежденных тканей.

"Я едва могу ходить и сидеть", — пожаловалась она. "От меня ничего не останется".

Мишель Милтон / Фото: SWNS

В октябре хирурги Базилдона промыли рану и установили насос для отсасывания навоза.

Медики говорят, что инфекция распространяется вниз по правой ноге Милтон, из-за чего она не выходит из больницы.

"Я не знаю, сколько еще я смогу выдержать", — сказала Милтон, мама 17-летней дочери и 20-летнего сына. "Я не была мамой уже много лет. Моя мать делает все для моих детей".

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Милтон находится в больнице и ждет ответа, есть ли у нее тромб в правой ноге.

Помимо разочарования она предлагает ампутировать ногу, чтобы продлить свою жизнь.

"Кажется, ничего не помогает, ни одно лечение не помогает", — сказала она. "Я не могу поверить, что простая царапина оставила меня в таком состоянии".

Напомним, врач спас пассажирку самолета с помощью Apple Watch, который одолжил у стюардессы. Она начала задыхаться.

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