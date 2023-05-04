Женщина похудела на 76 кг и сделала пластические операции: она шокировала ужасным результатом (фото)

32-летняя мама Сара Платт ищет деньги на операцию, чтобы исправить проблемы, вызванные косметической хирургией.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Британка поехала в Турцию на пластику за 17600 долларов. Женщина сделала подтяжку живота и несколько других косметических процедур в Анталии.

Сара Платт до пластики / Фото: dailystar.co.uk

В общем, она перенесла 13-часовую гигантскую операцию, и теперь утверждает, что она "не тот человек", которой была до хирургического вмешательства.

Она рассказала, что после пластики ее срочно доставили в операционную после того, как коричневая жидкость начала сочиться из раны, и она не могла заснуть, пока хирурги "сжигали" зараженное тело.

Британка уехала в Турцию на пластику за 17600 долларов / Фото: dailystar.co.uk

После возвращения в Великобританию она была доставлена в больницу после того, как ее рана заразилась, и с тех пор ей понадобилось восемь операций, чтобы спасти жизнь.

"Я была очень уверенной в себе, сильной и общительной. Теперь я боюсь. Я не могу принять душ, потому что не могу смотреть на собственное тело. Мне снятся ужасные сны о том, как меня убивают в больницах, как я утопаю в крови. Я не выходила во двор семь недель", — поделилась она.

Ей сделали подтяжку живота и несколько других косметических процедур в Анталии. / Фото: dailystar.co.uk

Сейчас она собирает средства на операцию, чтобы исправить ущерб, причиненный ее телу, и подать в суд на турецкого хирурга, обвиняемого в этом.

Сара хотела сделать операцию после того, как потеряла 76 кило за два года, оставшись с "несносной" лишней кожей, на которой образовались фурункулы и волдыри от трения.

Женщина похудела на 76 кило / Фото: dailystar.co.uk

Сара была близка к смерти, заразившись инфекцией, часто не поддающейся лечению. Женщина уверена, что подхватила ее именно в турецкой клинике.

"Я доверила медицинской компании и врачу эту процедуру и свою жизнь", — сказала она. "Врачи сказали, что то, как он разрезал мою кожу, походило на лобзик и не позволяло кровотоку циркулировать через кожу. Моя жизнь до сих пор в опасности, пока инфекции не исчезнут и раны не затянутся".

Сейчас она собирает средства на операцию, чтобы исправить вред, причиненный ее телу / Фото: dailystar.co.uk

Сейчас она собирает средства на пластическую операцию, которая позволит ей поднять руки выше плеч, убрать холм в спине и реконструировать грудь, которая обойдется ей в 35 тысяч долларов.

Она также собирает 6000 долларов, чтобы помочь возбудить судебное дело против хирурга.

Со своей стороны представитель агентства сказал: "Мы огорчены тем, что миссис Платт возлагает на нас ответственность за все проблемы, но правда очень отличается от того, что она изображает. Мы получаем от нее все необходимые и предусмотренные законом документы, разрешения и формы согласия и информируем ее о всех процессах для выполнения любых процедур. Кроме того, мы хотели бы сообщить вам, что мы являемся лишь агентами в этом вопросе, мы не больница и не врач, наша организация только выступает посредником между организацией здравоохранения и пациентом".

Напомним, у женщины диагностировали рак кожи после того, как "прыщ" на носу получил злокачественное образование. Она год маскировала его косметикой, а затем попыталась выдавить.

Читайте также: