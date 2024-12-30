Женщина после инсульта проснулась с итальянским акцентом, хотя никогда не посещала эту страну

Женщина рассказала, на что похожа ее жизнь после того, как она начала говорить с "итальянским акцентом" после перенесенного инсульта, говоря, что это будто кто-то "выдает" ее за себя.

Об этом пишет LADbible.

58-летняя пенсионерка Алтия Брайден живет в Лондоне со своим мужем и постоянным смотрителем 63-летним Уинстоном. После инсульта, произошедшего 4 мая в 2024 году, она в течение трех месяцев не могла говорить и ощущать верхнюю правую часть тела из-за ущемления сонной артерии в шее, что, как полагают, и стало причиной инсульта.

Когда в августе она снова смогла говорить, она была ошеломлена тем, что ее слова звучали с итальянским акцентом, хотя она никогда не посещала эту страну. Алтия призналась, что ее новый акцент даже привел к тому, что она начала употреблять итальянские слова во время разговора и переняла манеру поведения. Среди новых слов, которые она использовала, были "mamma mia", "bambino" и "si".

В разговоре с PA Real Life женщина рассказала о моменте, когда она поняла, что ее акцент изменился: "Совершенно неожиданно для себя я начала разговаривать. Медсестра была такой же шокированной, как и я! Помню, я подумала: "Кто это говорит?". Во-первых, я не могла поверить, что это я говорю, но я также не узнала свой голос. Медсестра бросилась созывать коллег к моей кровати. Никто не мог поверить, что я разговариваю спустя столько времени. Но чем больше я говорила, тем больше мы все были растеряны".

После того, как прошли дни, а акцент остался, она почувствовала, что "не контролирует" свой голос.

Алтия добавила: "Врачи и медсестры считали меня медицинским чудом – ни один из медсестер, врачей, терапевтов или хирургов за всю свою карьеру не сталкивался с синдромом иноязычного акцента! Тогда я поняла, насколько редкое это состояние. Хотелось бы, чтобы о нем знало больше людей. Раньше я не звучала как королева, но я звучала как британка! Я всегда жила в Лондоне, но вся моя семья из Ямайки".

После визита к логопеду она предположила, что страдает редким синдромом, который развивается у некоторых людей и приводит к тому, что они начинают говорить с другим акцентом. Синдром иностранного акцента NHS описывает как возникающий в результате повреждения мозга, например, инсульта.

Хотя женщина ждет официальный диагноз, она чувствует, что потеряла свою идентичность.

"Даже мой смех не такой, как раньше... Я – это не я, будто кто-то выдает себя за меня. Я чувствую себя клоуном с перевернутой улыбкой, на выступление которого смотрят люди. Они смеются, а у меня все еще перевернутая улыбка. Это очень грустно – все изменилось, даже язык моего тела стал другим. Люди не встречают меня настоящую, я не знаю, кто я".

В Алтии также диагностировали афазию, когда человек испытывает трудности с языком или речью, согласно данным Национальной службы здравоохранения. Она сказала: "Мой мозг не мог этого понять – это очень пугало меня, я испытывала страх и растерянность".

Напомним, женщина сломала челюсть, откусив конфету с соответствующим названием. Теперь в ближайшие недели в ее рационе — только коктейли и супы.

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