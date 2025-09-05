Женщина "постарела на 20 лет" за ночь после посещения стоматолога: как это случилось (фото)

Мойра Девлин до и после неудачной имплантации зубов

Реклама

Жительница Шотландии 52-летняя Мойра Девлин мечтала о совершенной улыбке, но стоматологическая процедура превратила ее жизнь в сплошное испытание. После неудачной имплантации зубов за 24 тыс. фунтов женщина столкнулась с болью и изменениями во внешности.

Об этом сообщает The Sun.

Мойра, которая живет в городке Аллоа, всегда заботилась о зубах и регулярно посещала стоматолога, стремясь оставаться привлекательной и фотогеничной после 50 лет. В июне 2023 года, находясь в командировке в Лидсе, женщина увидела рекламу клиники, которая предлагала имплантацию. Сначала Мойра планировала ограничиться коронками и мостами, но консультация изменила ее решение.

Реклама

«У меня всегда были прекрасные зубы, прекрасная улыбка и фотогеничное лицо. Моей единственной одержимостью было сохранить это», — рассказала женщина.

В клинике ей посоветовали установить полный набор имплантов, уверяя, что это убережет от будущих стоматологических проблем.

«На консультации мне делали агрессивную рекламу, уверяя, что смогут точно воссоздать мои зубы. Я постоянно говорила, что у меня нет денег, но они убедили, что я таким образом сэкономлю на будущих коронках и мостиках», — вспоминает Мойра.

Чтобы оплатить процедуру, она оформила кредит.

Реклама

В июле 2023 года началась серия из четырех операций, которые вместе стоили 24 тыс. фунтов (примерно 1,3 млн грн). Теперь женщина ежемесячно платит 666 фунтов (37 тыс. грн) и еще не закрыла долг.

«Уже после второй операции я поняла, что что-то идет не так. Мне кажется, что нижняя челюсть растянута, а нос сжат. Моя шея не может быть в нейтральном положении, она всегда наклонена вверх», — делится Мойра.

Мойра Девлин после неудачной имплантации зубов

Несмотря на жалобы во время последующих операций, стоматологи отказались что-то менять, заявив после завершения курса, что исправить ситуацию больше невозможно.

Сейчас Мойра страдает от боли в челюсти и ушах, не может нормально питаться и сталкивается с чрезмерным слюноотделением.

Реклама

«Это настоящий хаос — мое лицо перекошено, а зубы слишком большие для челюсти. Чувствую, что постарела на 20 лет за одну ночь», — признается женщина.

Врачи предупреждают, что со временем боль будет только усиливаться. Мойра ищет другого хирурга для исправления ситуации, но минимальная цена коррекции составляет еще 10 тыс. фунтов (более 555 тыс. грн).

К слову, в США арестовали 35-летнюю Эмели Мартинес, которая выдавала себя за «эксперта по улыбке», проводя нелегальные стоматологические процедуры. Женщина использовала обычный суперклей для установки виниров, что привело к серьезным осложнениям, боли и повреждению зубов у ее клиентов.