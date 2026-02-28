Кэролайн Кинг. Фото: British Liver Trust

63-летняя жительница британского графства Уилтшир Кэролайн Кинг потеряла почти 30 сантиметров роста из-за редкого заболевания печени. Свою историю она рассказала, чтобы поддержать других пациентов и призвать их не терять надежды.

Об этом сообщило издание BBC.

В 2018 году женщина внезапно почувствовала «песок» в глазах и потеряла четкость зрения. После осмотра офтальмолога обнаружили воспаление, но настоящую причину установили только через год — биопсия показала гранулематозный гепатит. Врачи отметили: такие случаи регистрируются примерно раз в десять лет.

Перед трансплантацией печени женщина пережила тяжелые осложнения. Из-за медикаментозного лечения у нее развился тяжелый остеопороз позвоночника, и ее рост сократился со 163 до 137 сантиметров. Истощение и постоянная спутанность заставили ее временно передвигаться в кресле колесном.

Полгода ожидания пересадки стали самым тяжелым периодом в ее жизни. Однако после операции состояние Кэролайн стабилизировали: восстановилась работа печени, а проблемы с глазами взяли под контроль. Сейчас ее рост частично вернулся — 152 сантиметра.

В разговоре с BBC Кэролайн отмечает, что решила публично рассказать свою историю, чтобы поощрить других к борьбе: «Никогда не сдавайтесь. Человеческое тело — удивительное».

По данным British Liver Trust, в Великобритании тысячи людей живут с редкими болезнями печени. Из-за низкой осведомленности установление диагноза часто длится годами. Исполнительный директор организации Памела Гили подчеркивает, что такие состояния могут полностью изменить жизнь пациентов и требуют большего внимания медицинской системы.

В Украине, по данным Центра общественного здоровья, с редкими заболеваниями живут около 0,05% населения, и большинство из них — дети.

Сегодня в последний день февраля отмечают Международный день редких заболеваний. Его цель — привлечь внимание к проблемам 300 миллионов людей в мире, которые сталкиваются с редкими диагнозами и часто годами ищут путь к лечению.

Напомним, исследователи установили, что во время гипоксии эритроциты работают как глюкозные губки. Полученные данные могут изменить подход к лечению.