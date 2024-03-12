Женщина потеряла слух из-за одной ежедневной привычки: что она делала

Молодая китаянка, которая в течение двух лет каждый вечер засыпала под музыку в наушниках, теперь вынуждена носить слуховой аппарат, чтобы компенсировать потерю слуха.

Об этом пишет Oddity Central.

Ван, молодая женщина из провинции Шаньдун, Китай, работающая секретаршей в местной фирме, недавно обратилась в больницу для обследования ушей после того, как заметила, что имеет проблемы со слухом. Часто, когда ее руководитель говорил с ней шепотом во время совещаний, она плохо понимала его слова и волновалась, что это повлечет за собой проблемы на работе.

Тщательное обследование показало, что женщина перенесла постоянное неврологическое повреждение слуха в левом ухе, из-за которого она плохо слышала своего руководителя. На вопрос, получила ли она какую-либо травму или подвергались ли ее уши воздействию громких звуков в течение длительного времени, Ван ответила, что единственное, о чем она может думать – это ежедневное прослушивание музыки в наушниках.

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"Когда я училась в колледже, мне нравилось засыпать под музыку. Как только я начала слушать ее, я спала в наушниках всю ночь. Это стало привычкой, и я делаю это уже около двух лет", — рассказала женщина своему врачу.

Ли Тао, директор отделения отоларингологии больницы, рассказал китайской газете The Paper, что потеря слуха Ван, вероятнее всего, была вызвана музыкой, которую она слушала каждый вечер. Хотя громкость не была чрезмерной, уши подвергались воздействию шума в течение длительного времени, что в конечном итоге привело к необратимому повреждению слуха.

К счастью для Ван, от постоянного шума пострадало только левое ухо, и повреждение было достаточно легким, чтобы компенсировать потерю слуховой функции с помощью слухового аппарата.

Напомним, мужчина с хриплым голосом был шокирован, узнав, что в его горле было существо. Там сидела 6-сантиметровая пиявка, которая сосала кровь.

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