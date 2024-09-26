Женщина потеряла все конечности после "обычного" действия, когда заходила в свой дом (фото)

Она уже пять лет проходит путь восстановления.

Женщина из США поделилась новостями о своем выздоровлении после того, как потеряла все четыре конечности после того, как совершила "обычную" вещь, когда заходила в свой дом.

Об этом сообщает LADbible.

Когда Мари Трейнер вернулась домой из тропического отпуска весной в 2019 году, она и не подозревала, что ее жизнь изменится навсегда. Дома ее встретила счастливая собачка, которая, без сомнения, была рада снова ее видеть. Приветствие для жительницы Огайо было настолько привычным, что она даже не задумалась о небольшом порезе на руке. Однако через несколько дней ее жизнь изменится навсегда.

В течение следующих четырех дней Мари стала чувствовать себя все хуже, и ее муж, 37-летний Мэтт, впоследствии отвез ее на обследование в местную больницу.

"Я плохо чувствовала себя и мне становилось все хуже и хуже", — объяснила она.

Женщина потеряла все конечности после контакта с собакой / Фото: Marie Trainer

После обращения к медикам Мари впала в кому. Только после этого врачи смогли понять, что с ней произошло. Последующие обследования показали, что Мари заразилась редкой инфекцией, вызванной бактериями под названием capnocytophaga canimorsus.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, бактерии капноцитофаги обычно содержатся в слюне собак и кошек. Если бактерия попадает в организм человека, она может вызвать редкую, но потенциально смертельную инфекцию. Бактерии также могут вызвать серьезные осложнения, такие как сепсис, сердечный приступ, почечная недостаточность, образование сильных тромбов и гангрена. Врачи считают, что бактерии попали в организм Мари после того, как ее собака лизнула открытую рану на ее руке.

Когда Мари проснулась через несколько дней на больничной койке, она обнаружила, что обе ее ноги и руки были ампутированы. Бактерии повлекли за собой образование нескольких тромбов в ее конечностях, что впоследствии привело к омертвению рук и ног.

Женщина потеряла все конечности после контакта с собакой/Фото: Marie Trainer

"Процесс быстро прогрессировал, и ее руки и ноги почернели", – рассказал доктор Аджай Сет в интервью Fox News.

Поначалу было решено, что Мари придется ампутировать полностью четыре конечности на туловище. Однако доктор Сет был полон решимости сохранить как можно больше ткани, чтобы позволить ей пользоваться протезами.

В конце концов Мари ампутировали обе ноги выше колен, но доктор Сет смог сохранить значительную часть ее рук – и с тех пор она уже пять лет проходит путь восстановления.

"Это было сложно", – призналась она. "Научиться ходить было тяжелее всего, но я справляюсь, я хорошо справляюсь".

Женщина потеряла все конечности после контакта с собакой/Фото: Marie Trainer

С тех пор Мари установили самый современный миоэлектрический протез, позволяющий ей снова наслаждаться такими видами деятельности, как садоводство и рисование.

"Когда я вижу, как она ходит, я думаю: "Боже мой, это удивительно", — сказал Мэтт об выздоровлении своей жены. "Мы видим свет в конце тоннеля, мы просто корректируем то, что должны делать, просто нужно больше планировать, когда мы хотим что-нибудь сделать.

"Видеть прогресс, которого она достигла за пять лет – это как чудо, невероятно, как далеко она продвинулась", — добавил доктор Сет.

Напомним, тигр напал на мужчину, который остановился помочиться. К счастью, он остался жив, но получил серьезные травмы.

Читайте также: