Женщина предупредила о необычном симптоме после того, как у ее малыша диагностировали рак

Мама посоветовала другим родителям следить за подгузниками своих детей после того, как ее сын заболел раком.

Об этом пишет Metro.

32-летняя Стейси Гарт из Мордена на юге Лондона и ее партнер Бен Мартин недавно пережили "худшее время в своей жизни", заметив, что у их 16-месячного сына Джексона в подгузнике была "моча цвета Coca-Cola".

В то время у малыша также был сильный кашель и свист в груди, но больше всего его маму беспокоила "подлинно темная моча", поскольку она боялась, что это может быть кровь.

Стейси Гарт с детьми / Фото: Collect/PA Real Life

Начальник Стейси, врач общей практики, посоветовал ей отвезти его в отделение неотложной помощи, чтобы проверить грудную клетку и мочу. Семья часами ждала ответа, прежде чем им поставили страшный диагноз: рак.

Вскоре выяснилось, что у Джексона была опухоль почки, и ему был поставлен диагноз опухоль Вильмса, тип рака, который обычно поражает детей в возрасте до пяти лет.

"Я не знала, что такое опухоль Вильмса, но знала, что мне говорили, что это рак", – сказала Стейси. "Слава богу, его тело подало нам этот знак с мочой".

Джексон / Фото: Collect/PA Real Life

В течение первой недели после установления диагноза врачи поначалу полагали, что рак распространился на легкие, но позже сканирование подтвердило, что это не так.

С того времени малышу, которому сейчас 19 месяцев, пришлось пройти пять курсов химиотерапии, а в ноябре ему удалили почку.

После этой операции эксперты смогли определить, что рак был на первой стадии.

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"Они поймали это очень быстро, и, к счастью, его лимфатические узлы были чистыми. Для нас это был лучший результат", — говорит Стейси.

За два дня до Рождества врачи сказали, что малыш полностью выздоровел. "Это было рождественское чудо", – поделилась мама. "Это была лучшая новость в мире. Такое ощущение, что мы можем снова дышать. Но это чувство тревоги никогда не проходит".

Напомним, девочка родилась с ультрауникальным состоянием. Она единственная в мире.

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