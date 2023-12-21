Женщина рассказала, что произошло с ее телом во время 18-дневного голодания - фото

Женщина, которая соблюдала жесткую жидкую диету более двух недель, рассказала, что именно произошло с ее телом, поскольку эксперты предостерегают от длительного времени без еды.

Об этом пишет Newsweek.

"Я пила воду и травяной чай в течение 18 дней, но каждый день следила за тем, чтобы у меня был уровень электролитов", — сказала 34-летняя Эмма Ван Карлен.

Ван Карлен была увлечена пользой длительной голодовки на воде, хотя врачи категорически не рекомендуют его. Медицинские работники предупредили, что отказ от пищи в течение длительного времени может привести к расстройству пищевого поведения или даже смерти.

Хотя Эрни Веста, бывший врач отделения неотложной помощи и первичной медико-санитарной помощи, не является полностью противником водной голодовки для похудения, он не рекомендовал голодовку дольше 72 часов.

Он заявил, что, по его мнению, продолжительность более трех дней является "радикальным методом похудения".

"Ваша внутренняя химия за это время изменится. Вместо пищи наше тело мобилизует энергетические потребности из белка (ваших мышц), а также начинает использовать некоторые наши жировые запасы для поддержания жизни. Поскольку наши основные энергетические потребности для поддержания жизни удовлетворяются за счет сахара в крови, печень помогает производить новый сахар из мобилизованного белка. Этот процесс медицинское сообщество называет "глюконеогенез". В результате, во время любой голодовки вы начинаете использовать некоторую часть мышц перед переходом в режим голодания. В режиме голодания ваше тело использует преимущественно жир для получения энергии для поддержания жизни и сохраняет мышцы (приблизительно через 10 дней)", — сказал он.

Как тело Эммы отреагировало на отсутствие пищи?

Четыре года назад Ван Карлен, родом из Швеции, перед свадьбой начала периодическую голодовку, потеряв почти 14 кг за семь месяцев.

Она добилась результатов, голодая по 16 часов в день и питаясь один или два раза в день в течение восьмичасового интервала. После этого последовало длительное голодание на воде, которое помогло ей сбросить 8 кг и, по ее словам, очистило ее кожу от прыщей.

Эмма Ван Карлен / Фото: newsweek.com

Теперь дважды в год Ван Карлен, тренер по голодовке, полностью воздерживается от еды в течение трех-пяти дней.

"Первые три дня были самыми тяжелыми, потому что у меня болела голова и я плохо чувствовала себя", — рассказала она о своем 18-дневном опыте в 2021 году.

Хотя она воздерживалась от еды, она ежедневно потребляла электролиты, в частности "калий, натрий и магний, которые необходимы во время голодания, чтобы помочь предотвратить тошноту, головную боль и слабость".

Ван Карлен объяснила, что первоначальное чувство тошноты было связано с тем, что ее тело прекратило "сжигать еду как топливо и начало сжигать жир".

"Мы к этому не привыкли, поэтому можем чувствовать себя чуть ли не в своей тарелке. Потом я начала выравниваться, и все побочные эффекты исчезли. На 8-й день я почувствовала себя более энергичной и менее голодной", — пояснила она.

Одно исследование, опубликованное в рецензируемом в июне в 2023 году журнале Nutrition Reviews показало, что "длительное голодание в течение 5–20 дней приводит к значительному увеличению количества циркулирующих кетонов и легкой или умеренной потере веса на 2-10 процентов".

Группа исследователей кафедры кинезиологии и питания Университета Иллинойса в Чикаго изучила эффективность и безопасность длительного голодания. Они обнаружили, что одна треть потери веса приходится на жировую массу, а остальные две трети – на мышечную массу. В документе говорится, что вызывает обеспокоенность тот факт, что длительное голодание может ускорить распад мышечных белков, о чем свидетельствует значительная потеря мышечной массы.

Голодание в течение длительного времени неизменно ассоциировалось с понижением артериального давления. Некоторые исследования обнаружили, что высокий уровень холестерина, а также высокий уровень жиров в крови, используемых для получения энергии, снизились.

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Ван Карлен объяснила, как она справлялась с чувством голода, совершая ежедневные часовые прогулки, пытаясь отвлечься.

"Голод приходит и идет волнами; он не только усиливается со временем. Обычно мы чувствуем голод во время завтрака, обеда и ужина, потому что мы приучили наш организм ждать пищу в это время", — сказала она. "Я просто преодолевала боль от голода и пила мятный чай".

В середине голодовки Ван Карлен начала скучать по социальному аспекту еды, поскольку ей не хватало времени на еду со своим партнером. Разум начал "играть с ней шутки" между 11 и 14 днями. Она продолжала говорить себе, чтобы бросить курить, но не сделала этого. Однако она признает, что последние три дня были как взлетами, так и падениями. В последний день она прервала голодание костным бульоном и авокадо и постепенно ввела жесткую пищу.

Опасность голодовки

Тем временем врач, специализирующийся на злоупотреблении психоактивными веществами и наркозависимости, Олалекан Отулана не советует обходиться без еды так долго, как это делала женщина. Он отметил, что голодание продолжительностью свыше 72 часов может "потенциально поставить под угрозу безопасность человека и привести к осложнениям для здоровья".

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"В течение длительного периода голодания у вас может развиться и другой дефицит питательных веществ, например цинга", — сказал он.

Его наибольшая тревога по поводу длительного голодания — это риск развития склонности к расстройствам пищевого поведения.

Диета не для всех

Хотя Ван Карлен выступает за голодание, она признает, что это не для всех, и призывает людей проконсультироваться с врачом, прежде чем пытаться это сделать.

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"Пост безопасен для большинства здоровых людей, но если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет, вам необходимо проконсультироваться с врачом", — сказала она. "Если вы здоровый человек и соблюдаете здоровый образ жизни, диета безопасна. Вы должны прислушиваться к своему телу на предмет признаков дистресса, таких как обморок и рвота. Если вы чувствуете что-то из этого, то вы делаете это неправильно".

Она добавила: "Голодовку можно использовать как полезный инструмент, который поможет уменьшить воспаление в организме. Это как генеральная уборка для моего тела. Раньше у меня были кистозные прыщи, но после голодовки они непроизвольно прошли. Голодание не подходит для людей с расстройствами пищевого поведения. Важно, чтобы каждый подходил к этому с осознанным мышлением".

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