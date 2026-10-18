Водка вместо еды и сон на голом матрасе: женщина показала жуткую реальность зависимости / © Credits

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Американка по имени Эмили рассказала о том, до чего ее довела алкогольная зависимость. Женщина призналась, что годами пренебрегала гигиеной, почти не ела, теряла сознание и даже пила водку из ведра, в которую только что тошнило. Ее откровенный рассказ о жизни во время зависимости собрал миллионы просмотров в соцсетях.

Об этом пишет издание LADbible.

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Женщину, признавшуюся, что «стучала в дверь смерти», прежде чем отрезвела, раскритиковали в интернете за то, что она поделилась мрачной реальностью алкоголизма. Эмили поделилась жестоко честными воспоминаниями о некоторых случаях своего поведения на пике зависимости, и ее шокирующая история с тех пор стала вирусной в социальных сетях.

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© LADbible

По ее словам, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, ему диагностировали еще в 18 лет. К 21 году она уже имела физическую зависимость от спиртного. Но в то время американка считала, что она «слишком молода, чтобы считаться алкоголичкой», говоря: «Я постоянно повторяла себе, что не могу быть настолько плохой, даже когда вся моя жизнь распадалась».

Сначала женщина выпивала время от времени, однако со временем это превратилось в ежедневную привычку. Она рассказала, что практически каждую ночь теряла память из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя.

Одним из последствий зависимости стало полное пренебрежение личной гигиеной. Эмили призналась, что жила в антисанитарных условиях и регулярно мочилась в постель. В конце концов ей пришлось выкинуть все постельное белье, поэтому она спала прямо на матраце, не снимая зимнего пальто.

Не ела, теряла сознание и пила водку после рвоты

По словам американки, во время зависимости она почти полностью отказалась от нормального питания, поскольку не хотела, чтобы еда мешала алкоголю.

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В ее кухонных шкафах практически ничего не было, кроме пачки макарон. Сырые макароны Эмили ела только тогда, когда понимала, что без еды может потерять сознание.

Женщина рассказала, что из-за алкоголя ее физическое состояние настолько ухудшилось, что она не могла пройти через собственный дом, не потеряв сознание.

Однако самые страшные эпизоды были связаны с алкогольным отравлением. Эмили рассказала, что из-за постоянной рвоты не могла удержать в организме даже воду. Сначала она пыталась пить водку, но ее тоже тошнило.

Впоследствии женщина принялась пить алкоголь прямо из ведра, в которое рвала, поскольку не хотела тратить спиртное.

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«Я уже даже не беспокоилась о том, что не могу удержать в организме никакой жидкости. Меня беспокоило только то, что я трачу водку», — вспомнила она.

Эмили также призналась, что в тот период у нее попадались кровь в моче и рвоте. Однако даже подобные симптомы не заставляли ее прекратить пить. Первым мнением после очередного ухудшения самочувствия было обрести новую бутылку алкоголя.

Женщина не употребляет алкоголь с 2023 года

Эмили рассказала, что находится «в завязке» с февраля 2023 года. Она не скрывает своего прошлого, поскольку хочет помочь другим людям распознать опасность зависимости и отважиться обратиться за помощью.

Ее видео в TikTok, в котором она рассказала о самых тяжелых периодах своей жизни, набрало более шести миллионов просмотров.

Пользователи соцсетей были шокированы признаниями американки. В то же время многие поблагодарили ее за откровенность и отметили, что ее история может помочь людям, которые борются с алкогольной зависимостью.

Сама Эмили признает, что ей непросто осознавать, сколько людей теперь знают о самых темных страницах ее жизни. Однако она уверена: рассказывать об этом важно.

«Я годами скрывала свою алкогольную зависимость из-за стыда. Но теперь, когда я трезвая, не собираюсь скрывать вещи, которые могут помочь кому-то выжить», — объяснила женщина.

Ранее 34-летний мужчина отказался от алкоголя на полгода и рассказал, как изменился его сон, энергия и внешность.

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