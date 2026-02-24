Женщина родила ребенка благодаря матке от умершего донора

Британка Грейс Белл со своим партнером и новорожденным сыном Хьюго

Грейс Белл, которой в подростковом возрасте диагностировали бесплодие, стала первой женщиной в Великобритании, родившей ребенка после трансплантации матки от умершего донора. Малыш Хьюго появился на свет в Лондоне, открыв новую эру в репродуктивной медицине страны.

Об этом сообщает The Guardian.

Белл рассказала, что она «самая счастливая в своей жизни» после появления на свет сына Хьюго — первого подобного случая в Британии. Мальчик стал первым ребенком в стране, которого родила женщина с пересаженной от умершего донора маткой.

Он появился на свет в лондонской больнице Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital с весом 3,09 кг после того, как его мать перенесла трансплантацию матки от умершей женщины.

Это первые такие роды в Британии. Ранее в Европе зафиксировали только два подобных случая.

Лечение бесплодия и пересадка матки

Белл, которая работает менеджером ИТ-программ, родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Гаузера (MRKH) — редкой патологией, при которой матка отсутствует или недоразвита. Еще подростком она узнала, что не сможет самостоятельно выносить ребенка, поэтому называет рождение Хьюго «чудом».

«Я никогда-никогда не думала, что это будет возможным. Я самая счастливая в своей жизни», — заявила Белл.

Лечение бесплодия она начала через несколько месяцев после трансплантации в 2024 году, а сын родился в декабре 2025 года.

Женщина призналась, что ежедневно вспоминает донора и благодарна ее семье.

«Не существует слов, чтобы достаточно поблагодарить моего донора и ее семью. Их доброта и самоотверженность к совершенно незнакомому человеку — причина, почему я смогла осуществить свою мечту всей жизни — стать мамой», — поделилась Белл.

Пять органов донора пересадили 4 людям

Кроме матки, еще пять органов донора пересадили четырем людям, спасая им жизнь.

«Потеря нашей дочери разрушила наш мир так, что это трудно передать словами. Благодаря донорству органов она подарила другим семьям бесценный дар — время, надежду, исцеление и теперь жизнь. Как ее родители, мы испытываем огромную гордость за наследие, которое она оставила — наследие сострадания, мужества и любви, которое продолжает касаться жизней даже после ее смерти», — рассказали родители донора.

Почему женщине удалят пересаженную матку?

Белл вместе с партнером Стивом Пауэллом дали сыну второе имя Ричард — в честь Ричарда Смита, клинического руководителя благотворительной организации Womb Transplant UK и консультанта-гинекологического хирурга в Imperial College Healthcare NHS Trust.

Смит, который присутствовал во время родов, сказал: «Это было невероятное путешествие. Вся наша команда работала вместе много лет, чтобы это стало возможным. Так что для меня это фантастически — просто удивительно».

После того как супруги завершат планирование детей, пересаженный орган удалят, чтобы Белл не пришлось пожизненно принимать иммунодепрессанты.

Количество рождений после пересадки матки от умерших доноров после

В мире после пересадки матки от умерших доноров родилось примерно 25 — 30 детей. Более двух третей таких трансплантаций выполняют с привлечением живых доноров, а около трети — от умерших.

Матка не входит в стандартное согласие на донорство, не охватывается реестром доноров органов и не подпадает под принцип презумпции согласия. Поэтому родственников потенциальных доноров отдельно спрашивают, готовы ли они разрешить именно такое донорство.

Напомним, в прошлом году в Британии впервые родился ребенок после трансплантации матки. 36-летняя Грейс Дэвидсон, которая из-за редкого синдрома родилась без этого органа, в 2023 году получила матку от своей старшей сестры. После успешного ЭКО в феврале 2025 года женщина родила здоровую девочку весом 4,5 кг, которую назвали Эми Изабель в честь хирургов. Это событие стало результатом 25-летнего исследования британских медиков и дало надежду тысячам женщин с подобным диагнозом.