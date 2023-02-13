Женщина с инфарктом выжила после 53 остановок сердца за сутки: врачи рассказали подробности

Пациентку привезли в больницу в тяжелом состоянии. Через 10 минут после осмотра ей была сделана операция.

В столице Казахстана пациентка выжила после 53 остановок сердца за сутки. Женщине сделали операцию кардиохирурги из-за инфаркта.

Об этом говорится в Instagram второй городской многопрофильной больницы.

По информации специалистов, женщину привезли в больницу в тяжелом состоянии из-за инфаркта миокарда. Через 10 минут после осмотра ей была сделана операция.

"Кровообращение постоянно останавливалось. В течение суток ей снова и снова "заводили" сердце, постоянно перестававшее биться. Так, за сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственного сердца и легких", — сообщили врачи.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация – это методика поддержания деятельности сердца и легких у людей, у которых функция сердца и легких нарушена довольно продолжительное время.

Более месяца специалисты постоянно наблюдали за состоянием пациентки.

"За это время у женщины открылось кровотечение, затем последовала воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность. Несколько раз удавалось вернуть ее с того света, не просто поставить на ноги, но и сохранить все функции организма — даже неоднократно проводившие опытные реаниматологи. подобные операции называют это медицинским чудом", – рассказал заведующий отделением кардиологии БИТ Расул Сагнаев.

Сейчас состояние пациентки стабильное.

Напомним, что в Киеве сделали сверхсложную операцию и извлекли из сердца бойца осколок снаряда. Врачам приходится собирать изуродованные кости и бороться за конечности.

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