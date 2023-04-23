Женщина с редким заболеванием боится чихнуть, чтобы не "выскочил" ее мозг

Пациентке по имени Дороти впервые диагностировали редкий вид рака более 17 лет назад, и она уже дважды сталкивалась с рецидивом, а теперь надеется, что болезнь можно вылечить.

Британке Дороти Уильямс поставили диагноз множественная миелома – заболевание, характеризующееся опухолевым разрастанием плазматических клеток костного мозга. По словам врачей, с таким диагнозом менее трети людей живут дольше 10 лет. После терапии Дороти решила, что победила болезнь, однако через 10 лет ей пришлось вернуться к лечению.

О случае пациентки пишет mirror.

После диагностики врач показал женщине ее снимок. Оказалось, что кость черепа была покрыта пятнами, что означало ее повреждение.

"Рак разъел 70% двух костей шеи Дороти, оставив высокий риск повреждения спинного мозга и паралича", – добавляет источник.

Дороти обеспокоилась, что мозг, по ее словам, "выскочит сквозь дыры".

"Когда врачи обнаружили, насколько сильно пострадала кость, мне пришлось носить шейный бандаж, чтобы удерживать голову в правильном положении в течение нескольких месяцев. Мой спинномозговой хирург сказал мне быть осторожной во время движений головой", — рассказала Дороти.

Она добавила, что боялась не только чихать, но и завязывать шнурки на ботинках, принимать душ, потому что ей приходилось снимать шейный корсет.

Хирургическая команда в течение 9 часов боролась за жизнь пациентки. Специалисты установили "подмости" вокруг переломов костей Дороти и ввели измельченную кость, чтобы помочь восстановить повреждения. Ранее подобную операцию в Ливерпуле не выполняли. Местным хирургам помогала команда из Ноттингема с помощью видеосвязи.

После дополнительной химиотерапии и еще одной трансплантации стволовых клеток рак Дороти не давал о себе знать еще семь лет, пока его снова не обнаружили в кости бедра.

Пока Дороти не перестает лечиться, хотя и знает, что миелому невозможно победить окончательно. Однако жить с этой болезнью, к счастью, можно.

"На данный момент продолжается так много исследований, я надеюсь и молюсь, что лекарство будет найдено в ближайшем будущем", — добавила Дороти.

Напомним, недавно специалисты "освободили" от вируса иммунодефицита второго на планете человека.

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