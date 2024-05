Женщина с заложенным носом обнаружила сотни личинок в обоих ноздрях – видео

Женщина с заложенным носом была в шоке, когда обнаружила сотни личинок, живших в ее ноздрях.

59-летняя женщина жаловалась на заложенность носа и боль, длившиеся более недели.

Сначала она считала, что это связано с проблемами с дыханием из-за избытка пыли в воздухе. Но после носового кровотечения пациентка заметила десятки крошечных личинок, выходивших из ее носа.

Она немедленно обратилась в больницу Накорнпинга в провинции Чиангмай, чтобы пройти обследование. Доктор Патемон Таначайхан изучил рентгеновский снимок пациентки и заметил инородные тела в ноздрях женщины.

Прежде чем удалить гельминты, медики вставили эндоскоп, в котором было обнаружено более 100 личинок.

Согласно местным сообщениям, состояние женщины значительно улучшилось после процедуры.

Если бы насекомые не были изъяты, они могли бы распространиться на соседние органы, такие как глаза или мозг, что привело бы к инвалидности и даже смерти.

Утверждается, что жители северных регионов страны, таких как Чиангмай, более подвержены респираторным заболеваниям, особенно аллергии и риниту.

