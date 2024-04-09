Женщина сделала 20 операций на лице из-за родимого пятна: как она выглядит (фото, видео)

У нее аномальное развитие кровеносных сосудов.
Женщина, родившаяся с родимым пятном на лице, рассказала, как отчаянно пытается от него избавиться.
Об этом пишет Daily Star.
28-летняя Даниэль Липпл имеет сосудистую мальформацию – аномальное развитие кровеносных сосудов на нижней части лица, шеи, а также на внутренней стороне рта и горла.
С годовалого возраста ей делали лазерные операции, чтобы осветить родинку, и на сегодняшний день она перенесла около 20 операций.
Даниэль говорит, что родители воспитали ее так, что она никогда не считала свое пятно чем-то "плохим", но решила продолжать лечение, поскольку этот порок может вызвать кровотечение.
Теперь она чувствует, что это "часть ее самой", но ее огорчает, когда незнакомые люди говорят ей, что она "не должна от него избавиться".
Даниэль из Детройта, США, сказала: "Многие люди говорят мне, что я не должна от него избавляться. Они говорят: "Ты не можешь его скрыть, ты такая, какой тебя создали". То, как я отношусь к своему телу, отличается от того, как вы относитесь к своему. Иногда я люблю его. Иногда меня это очень огорчает".
Учительница рисования отметила, что ей повезло, что ее не травили в детстве из-за родинки, но люди таращились на нее и задавали вопросы ей или ее родителям.
Она добавила: "Люди пялились. Это было из любопытства. Моим родителям приходилось говорить: "Нет, это не синяк", "Нет, это не еда", "Нет, это не сыпь", "Это родимое пятно".
Родители приняли решение лечить родимое пятно Даниэль с раннего возраста и отвезли ее на несколько лазерных операций, когда она была ребенком.
Даниэль сказала: "Они сделали это очень приятным опытом. Это походило на то, что меня забрасывали крошечными снежками. Сначала жжет, потом становится холодно, а потом горячо".
В 13 лет Даниэль пришлось сделать операцию на нижней губе, поскольку она начала расти из-за чрезмерного притока крови.
Ей сделали склеротерапию – процедуру, во время которой в губу вводят раствор, перекрывающий кровоснабжение.
"Это была самая плохая операция, которую я когда-либо делала. Она вызвала ожог третьей степени. Образовался струп, который заживал очень глубоко. Это было очень неприятно", — вспомнила она.
Затем, в 15 лет, Даниэль сделала две пластические операции, которые помогли еще больше снизить размер нижней губы. Со временем Даниэль стала увереннее в своем облике.
Даниэль познакомилась со своим нынешним мужем Заком, 28-летним инженером, в колледже и сказала, что он отлично отреагировал, когда она впервые показала ему свое родимое пятно.
Пять лет назад Даниэль решила продолжить лечение лазером, поскольку ее губа могла разрастись и кровеносные сосуды могли кровоточить.
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Теперь, поделившись своей историей в TikTok, Даниэль также помогла "принять это" и хочет, чтобы люди спрашивали ее об этом, а не делали предположений или заявлений.
Она подытожила: "Это то, с чем я живу. Я никогда не считала себя жертвой. Это часть того, кем я являюсь в глубине души. Это просто я".
Напомним, женщину с тысячами опухолей на теле, из-за которых она не могла дышать, есть и говорить, прооперировали. Она боялась умереть в одиночестве.
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