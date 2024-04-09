Женщина сделала 20 операций на лице из-за родимого пятна: как она выглядит (фото, видео)

Женщина, родившаяся с родимым пятном на лице, рассказала, как отчаянно пытается от него избавиться.

Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Даниэль Липпл имеет сосудистую мальформацию – аномальное развитие кровеносных сосудов на нижней части лица, шеи, а также на внутренней стороне рта и горла.

С годовалого возраста ей делали лазерные операции, чтобы осветить родинку, и на сегодняшний день она перенесла около 20 операций.

Даниэль говорит, что родители воспитали ее так, что она никогда не считала свое пятно чем-то "плохим", но решила продолжать лечение, поскольку этот порок может вызвать кровотечение.

Даниэль в детстве / Фото: SWNS

Теперь она чувствует, что это "часть ее самой", но ее огорчает, когда незнакомые люди говорят ей, что она "не должна от него избавиться".

Даниэль из Детройта, США, сказала: "Многие люди говорят мне, что я не должна от него избавляться. Они говорят: "Ты не можешь его скрыть, ты такая, какой тебя создали". То, как я отношусь к своему телу, отличается от того, как вы относитесь к своему. Иногда я люблю его. Иногда меня это очень огорчает".

Учительница рисования отметила, что ей повезло, что ее не травили в детстве из-за родинки, но люди таращились на нее и задавали вопросы ей или ее родителям.

Она добавила: "Люди пялились. Это было из любопытства. Моим родителям приходилось говорить: "Нет, это не синяк", "Нет, это не еда", "Нет, это не сыпь", "Это родимое пятно".

Даниэль Липпл / Фото: SWNS

Родители приняли решение лечить родимое пятно Даниэль с раннего возраста и отвезли ее на несколько лазерных операций, когда она была ребенком.

Даниэль сказала: "Они сделали это очень приятным опытом. Это походило на то, что меня забрасывали крошечными снежками. Сначала жжет, потом становится холодно, а потом горячо".

В 13 лет Даниэль пришлось сделать операцию на нижней губе, поскольку она начала расти из-за чрезмерного притока крови.

Ей сделали склеротерапию – процедуру, во время которой в губу вводят раствор, перекрывающий кровоснабжение.

"Это была самая плохая операция, которую я когда-либо делала. Она вызвала ожог третьей степени. Образовался струп, который заживал очень глубоко. Это было очень неприятно", — вспомнила она.

Даниэль Липпл / Фото: SWNS

Затем, в 15 лет, Даниэль сделала две пластические операции, которые помогли еще больше снизить размер нижней губы. Со временем Даниэль стала увереннее в своем облике.

Даниэль познакомилась со своим нынешним мужем Заком, 28-летним инженером, в колледже и сказала, что он отлично отреагировал, когда она впервые показала ему свое родимое пятно.

Даниэль скрывает пятно макияжем / Фото: SWNS

Пять лет назад Даниэль решила продолжить лечение лазером, поскольку ее губа могла разрастись и кровеносные сосуды могли кровоточить.

Теперь, поделившись своей историей в TikTok, Даниэль также помогла "принять это" и хочет, чтобы люди спрашивали ее об этом, а не делали предположений или заявлений.

Она подытожила: "Это то, с чем я живу. Я никогда не считала себя жертвой. Это часть того, кем я являюсь в глубине души. Это просто я".

Напомним, женщину с тысячами опухолей на теле, из-за которых она не могла дышать, есть и говорить, прооперировали. Она боялась умереть в одиночестве.

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