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ТСН в социальных сетях

Неудачная операция на веках

Неудачная операция на веках / © Unilad

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
233
Время на прочтение
3 мин
Неудачная операция на веках

Женщина сделала популярную пластику век и пожалела: что произошло с ее глазами

31-летняя женщина решила изменить форму век после просмотра видео блоггеров в соцсетях. Однако после операции она столкнулась с сильной болью и кровотечением, а затем была вынуждена самостоятельно снимать швы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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31-летняя жительница Ирландии Никита Морган предостерегла других от необдуманных пластических операций после собственного травматического опыта. Женщина потратила 849 долларов на блефаропластику , надеясь улучшить внешность, однако уже на следующий день после процедуры глаза кровоточили настолько сильно, что она почти ничего не видела.

Об этом сообщает UNILAD .

Никита рассказала, что давно комплексовала из-за нависших верхних век. Такая особенность внешности была распространена в ее семье, а сама женщина еще в детстве мечтала избавиться от лишней кожи вокруг глаз.

Окончательно на операцию она решилась после просмотра видео в TikTok, где блоггеры демонстрировали результаты блефаропластики и рассказывали о скором восстановлении.

По словам Моргана, в соцсетях утверждали, что уже через неделю после вмешательства можно вернуться к обычной жизни.

Что пошло не так во время операции

Женщина обнаружила клинику в Германии и записалась на процедуру. Она ожидала, что операция будет столь же проста, как инъекции ботокса или увеличение губ.

Предварительная онлайн-консультация с хирургиней длилась около десяти минут. Врач поинтересовалась причинами желания сделать операцию и попросила показать избыточную кожу на веках.

Однако именно вмешательство оказалось гораздо болезненнее, чем ожидала пациентка.

Никита вспоминает, что во время введения местной анестезии в первое веко от боли буквально подпрыгнула с операционного стола.

Во время работы над вторым глазом она, по собственным словам, испытывала недостаточное обезболивание.

Женщина сообщила об этом хирургине, но заверила, что все в порядке.

Морган также рассказала, что чувствовала, как с лица стекает кровь, и чуть не потеряла сознание.

«Было так, будто я плакала кровью»

Самыми трудными для женщины стали часы после операции.

По ее словам, она почти не помнит, как покинула клинику и добралась до аэропорта. Кроме того, утверждает, что не получила надлежащих рекомендаций по послеоперационному уходу.

Во время прохождения контроля безопасности в аэропорту Морган столкнулась с сильным кровотечением.

«Я пыталась пройти контроль безопасности в аэропорту и почти ничего не видела. Каждый раз, когда я пыталась посмотреть вверх или в сторону, кровь стекала моим лицом. Было так, будто я плакала кровью», – рассказала женщина.

В тот момент она принялась жалеть о своем решении.

Никита призналась, что не могла полноценно закрывать глаза, моргать и управлять автомобилем.

Впоследствии ей даже пришлось самостоятельно снимать послеоперационные швы.

Что женщина советует другим

После пережитого Морган решила публично рассказать о своем опыте, чтобы обезопасить людей, планирующих косметические операции под влиянием социальных сетей.

Она отметила, что короткие видео блоггеры часто создают впечатление простоты и безопасности косметических процедур, однако реальный опыт может существенно отличаться.

«Не верьте всему, что видите в социальных сетях, и не воспринимайте это как безоговорочную истину. Вы видите реальных людей с настоящим опытом. Для кого-то все может быть именно так, но для других совсем иначе», — подчеркнула она.

Блефаропластика – это хирургическая операция, во время которой удаляют или перемещают избыточную кожу и другие ткани вокруг век.

Как и любое хирургическое вмешательство, оно может сопровождаться осложнениями, в частности, кровотечением, инфекцией, нарушениями заживления и трудностями с закрыванием глаз.

Медики рекомендуют перед проведением таких операций обсуждать с квалифицированным хирургом возможные риски, особенности восстановления и послеоперационный уход.

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