Женщина сделала трансплантацию кала, используя фекалии брата и любимого: какие причины и последствия

Женщина обратилась к самодельной трансплантации кала, чтобы найти облегчение от изнурительных симптомов синдрома раздраженного кишечника.

Об этом пишет Business Insider.

Будучи студенткой колледжа, Даниэлла Кепке начала страдать расстройством пищеварения, колючими болями от задерживаемых газов и сильными запорами.

Когда после пяти лет визитов к врачам ничего не помогло, Кепке решила попробовать экспериментальное лечение, которое называется трансплантация фекальной микробиоты, когда фекалии здорового донора вводятся в кишечник пациента, чтобы заселить его "хорошими" микробами. Она использовала своего брата и своего парня в качестве доноров и рассказала об этом в документальном фильме Netflix "Hack Your Health: The Secrets of Your Gut".

Хотя некоторые симптомы Кепке улучшились, она сказала, что у нее также появились прыщи, как у ее брата, а позже – депрессия, как у ее парня.

Подобный опыт был задофиксирован в документальном фильме 2023 года "Designer $hit". Мужчина в возрасте около 30 лет с болезнью Крона годами делал самодельные трансплантаты кала, используя свою мать в качестве донора.

Казалось, они облегчили его кишечные симптомы, но он почувствовал симптомы менопаузы, такие как потливость, приливы и перепады настроения, как у матери, которая переживала климакс.

Томас Бороди, директор Центра заболеваний органов пищеварения в Сиднее, Австралия, рассказал "Designer $hit", что, возможно, мужчина поглощал гормоны из ее кала, но эта связь не доказана.

Исключение пищи из ее рациона усугубило ситуацию

Кишечные симптомы Кепке, которые, по ее мнению, являлись результатом диеты с высоким содержанием рафинированного сахара и низким содержанием клетчатки, не укладывались в рамки. Врачи не знали, что делать, потому выписывали антибиотики "как конфеты", говорит она. За последние пять лет она проходила по шесть курсов антибиотиков в год. Но они не помогали. Исследования показали, что антибиотики могут убивать хорошие бактерии в кишечнике.

Когда ей становилось хуже, Кепке исключала из своего рациона все больше продуктов, усиливавших ее симптомы, и она сильно похудела. Сейчас она может без дискомфорта съесть всего от 10 до 15 продуктов.

"Мне очень тяжело вспомнить, как это было – есть еду до того, как она стала ассоциироваться с тревогой, болью и дискомфортом", — сказала она.

Гвилия Эндерс, врач, написавший книгу о кишечнике, рассказала в документальном фильме: "Если мы вычеркнем продукты из нашего рациона, мы радикально изменим наши микробы. Потому что кто может там жить, если их не кормить?".

Микробиом кишечника состоит из триллионов микробов, обитающих в слизистой толстой кишки. Они питаются пищей, которую мы едим, но разная пища питает разные микробы.

Позже, если человек попытается вернуть определенные продукты в свой рацион, он может получить такие симптомы, как вздутие живота и боль в желудке, говорит Эндерс. Пищевые волокна особенно важны для здоровья кишечника, поскольку они питают полезные микробы, но потребление их нужно увеличивать постепенно, отметила она.

Поскольку Кепке не может переносить много питательных продуктов, она принимает добавки, чтобы попытаться получить питательные вещества, в которых нуждается ее организм, но говорит, что чувствует себя обделенной из-за своей ограниченной диеты. Она говорит, что ей нужно заселить свой кишечник полезными бактериями, употребляя разнообразную растительную пищу, но это приводит к обострению ее симптомов.

Кепке обратилась к трансплантации кала, потому что не видела других вариантов

Процесс начинается со смешивания кала здорового донора с физраствором и введения его в желудочно-кишечный тракт реципиента с помощью клизмы, пероральных капсул, колоноскопии или верхней эндоскопии.

Эксперты в документальном фильме предостерегают от попыток трансплантации кала в домашних условиях, поскольку существует риск переноса плохих микробов и восприимчивости к всяческим заболеваниям.

Также читайте Жаловалась на боль: женщина одновременно узнала о беременности и гигантской опухоли в животе

"Микробное сообщество внутри нашего кишечника может оказать удивительное влияние на разные части нашего тела", — сказал Джек Гилберт, микробный эколог из Университета Сан-Диего. По его словам, перед клиническими исследованиями кала проводят скрининг, и все, что может повлечь за собой серьезные проблемы, например, определенные патогены, будет обнаружено. Когда вы делаете это дома, вы не получаете такого скрининга.

"О трансплантации фекального микробиома есть действительно убедительные доказательства, но наука все еще развивается. Мы все еще работаем над тем, чтобы выяснить, действительно ли это имеет преимущества для более широких слоев населения и являются ли они долговременными", — сказал Гилберт в интервью документального фильма.

У нее появились прыщи, как у брата, и депрессия, как у ее парня

Сначала Кепке изготовляла таблетки для трансплантации кала из донорского стула своего брата. Она медленно начала набирать вес, несмотря на то, что не меняла свою диету, и впервые за три года смогла ходить в туалет естественным путем.

Однако у нее также появились прыщи, как и у ее брата, страдавшего гормональными акне.

Вполне возможно, что бактерии в кале могут влиять на воспаление в организме реципиента, воздействуя на его метаболизм и активизируя иммунный ответ, рассказал Гилберт в интервью. Это может вызвать изменения в их гормональной активности, что может способствовать развитию бактерий, которые могут вызвать акне на коже.

"Почти все мы имеем эту бактерию на коже, но она часто находится в спящем состоянии", — сказал он.

Кепке решила сменить донора и в течение нескольких месяцев использовала для трансплантации кал своего парня, который не имел проблем с физическим здоровьем, но страдал депрессией. После того, как она сменила донора, ее акне исчезло, но на этот раз она почувствовала симптомы депрессии.

"Со временем я поняла, что моя депрессия стала хуже, чем когда-либо в моей жизни", — сказала она. Кепке считает, что микробы, игравшие роль в его депрессии, были пересажены ей.

По ее словам, когда Кепке снова вернулась к трансплантации кала брата, депрессия прошла в течение недели.

Гилберт рассказал, что, согласно его исследованию, у людей с депрессией в кишечнике отсутствуют определенные бактерии. "Возможно, у нее в кишечнике были антидепрессантные бактерии, но когда она сменила свой микробиом на его, ее антидепрессантные бактерии были уничтожены", — сказал он.

Напомним, медик поборол последнюю стадию рака мозга, применив собственное революционное лечение. В прошлом году у него диагностировали глиобластому четвертой стадии.

Читайте также: