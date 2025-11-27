Женщина сходила на маникюр и едва не умерла: пришлось ампутировать палец

Клаудии Руффин ампутировали палец после похода на маникюр

Обычный визит в престижный салон маникюра в Сиднее обернулся для Клаудии Руффин смертельно опасным сепсисом, который привел к ампутации большого пальца и 18 дням борьбы за жизнь в реанимации.

Об этом сообщает Daily Mail.

Клаудия пришла на маникюр в восточной части Сиднея, мечтая о «красивых ноготках», но уже через несколько часов после процедуры у нее появились проблемы с дыханием, размытое зрение и онемение пальцев ног.

Женщину срочно госпитализировали, и за 18 дней она перенесла шесть операций — врачам пришлось частично ампутировать большой палец, чтобы сдержать опасную инфекцию в крови.

Теперь Клаудия призывает быть внимательными при выборе салона, подчеркивая: «это может случиться с каждым».

«Я считаю очень важным распространять информацию о сепсисе и убедиться, что мы ходим в хорошие, сертифицированные салоны. Фактически я оказалась в этой ситуации из-за стрептококковой инфекции, которую получила во время маникюра. Это был настоящий ужас. Я не хочу, чтобы кто-то еще проходил через такое», — поделилась женщина.

Ухудшение состояния началось уже через несколько часов.

«Я почувствовала, что что-то не так. Сердце будто должно было выскочить из груди. Зрение размывалось. Пальцы ног онемели», — вспоминает Клаудия.

Подруга отвезла женщину в больницу, анализы насторожили врачей, поэтому ее оставили на ночь. Утром пациентка заметила, что большой палец немного отек.

«Сначала врачи не очень волновались, но потом увидели красные полосы, которые шли от пальца вверх по руке вплоть до шеи», — сказала Клаудия.

Через час палец почернел — инфекция развивалась молниеносно.

«Я шла на операцию, думая, что мне просто удалят ноготь», — сказала женщина.

Вместо этого хирурги были вынуждены удалять пораженные ткани, чтобы остановить агрессивную бактерию.

В течение следующих двух недель Клаудия пережила шесть операций, получила 48 швов, перенесла пересадку кожи и несколько дней провела в состоянии почти полного отсутствия сознания от боли.

«Боль была невыносимой. Лихорадка, мигрени, онемение. Я почти не помню первую неделю в больнице. Сепсис — это соревнование со временем», — рассказала она.

Клаудия уверена, что инфекция возникла из-за того, что мастер не простерилизовала инструменты.

«Она порезала мне кутикулу, я хорошо помню, как дернулась. Мастер делилась инструментами с коллегой рядом. Именно так я подхватила стрептококк, который превратился в сепсис», — сказала женщина.

Врачи объясняют: если во время маникюра травмируют кожу или используют нестерильные инструменты, в кровь могут попасть бактерии, вызывающие сепсис.

Хотя медики успели спасти Клаудии жизнь, сам палец сохранить не удалось — его пришлось ампутировать до ногтевого ложа. Позже женщине сделали пластическую операцию для восстановления.

«Я до сих пор не могу полностью пользоваться пальцем или чувствовать что-то в нем. Застегнуть пуговицы или надеть серьги — просто невозможно», — сказала она.

«Все, кто делает маникюр, пожалуйста, убедитесь, что выбираете безопасные, сертифицированные места и что они придерживаются стерильности», — призвала Клаудия.

Напомним, в частной клинике Киева во время пластической операции по имплантации ягодиц умерла 28-летняя женщина: произошло внезапное падение давления и остановка сердца. Прокуратура объявила подозрение 50-летнему хирургу за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.