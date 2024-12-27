Женщина сломала челюсть, надкусив конфету с соответствующим названием – фото

Теперь в ближайшие недели в ее рационе только коктейли и супы.

Конфета "Jawbreaker" оправдала свое название после того, как 19-летняя женщина буквально сломала себе челюсть, пытаясь откусить ее.

Об этом пишет Metro.

Канадская студентка Джаверия Васим видела видео, где люди кусают маленькие конфеты, но она никогда не видела, чтобы кто-то успешно раскусил большую конфету, поэтому решила попробовать. Это оказалось самым плохим решением в ее жизни, потому что она успела надкусить только внешний слой конфеты, как почувствовала пронзительную боль в нижней челюсти.

Подруга девушки обратила внимание на то, что один из ее зубов откололся, и когда Джаверия проверила его сама, она поняла, что другой зуб шатается, когда прикоснулась к нему. В этот момент 19-летняя студентка едва могла открыть рот, не вскрикнув от боли, поэтому ее подруга вызвала скорую помощь. Рентгеновский снимок позже показал, что причиной шатания зуба было то, что она сломала нижнюю челюсть в двух местах, пытаясь вцепиться в челюстный фиксатор.

Джаверия Васим / Фото: Kennedy News

Молодую женщину срочно отвезли в больницу, где ей поставили сломанную челюсть на место, а затем зафиксировали металлической проволокой, которую вставили в верхние и нижние десны. Ей придется жить с проволокой в течение шести недель, но потом ей придется носить брекеты, чтобы зафиксировать зыбкий нижний зуб на месте перелома челюсти, а также разошедшиеся передние зубы.

Джаверия Васим / Фото: Kennedy News

После инцидента студентка сидит на сплошь жидкой диете, состоящей из коктейлей и супов, и говорит, что постоянно думает о том, чтобы снова начать есть твердую пищу. Этот опыт заставил ее задуматься над тем, насколько важен рот человека и как глупо она умудрилась его повредить.

"Это была такая ерунда, люди ломают челюсти в автомобильных авариях и драках, а это был такой способ сломать челюсть, которой можно было бы избежать", — сказала Джаверия.

Напомним, 21-летний блогер умер после выполнения прихоти подписчика. Известно, что он сделал.

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