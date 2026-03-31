Кэрри Браун / © SWNS

Здоровье
429
2 мин
Кэрри Браун

Женщина списывала симптомы на менопаузу, но врачи обнаружили 10 опухолей мозга

Женщина делится опытом, чтобы помочь другим не игнорировать симптомы.

54-летняя жительница Великобритании Керри Браун долгое время считала, что ее самочувствие связано с менопаузой, однако впоследствии выяснилось, что причиной этого являются множественные опухоли мозга.

Об этом пишет Unilad.

Первые симптомы появились в 2017 году – женщина чувствовала приливы и покалывание, которые восприняла как гормональные изменения. Со временем состояние ухудшалось: появились сильная усталость, проблемы с речью и общее ухудшение самочувствия.

Когда у нее начались проблемы со зрением, она обратилась к врачу. После обследования и МРТ медики обнаружили отек за глазом и четыре опухоли мозга.

Операцию провели в 2019 году, однако во время вмешательства врачи обнаружили в общей сложности десять новообразований. Часть из них удалили, остальные оставили под наблюдением.

Позже у женщины возникли судороги, она потеряла зрение на глаз, а некоторые опухоли начали снова увеличиваться, что требовало дальнейшего лечения, в частности лучевой терапии.

По словам врачей, речь шла о менингиоме — одном из самых распространенных типов опухолей мозга у взрослых.

Женщина признается, что была в шоке от диагноза, но пытается говорить о своем опыте открыто, чтобы помочь другим обращать внимание на тревожные симптомы.

Сейчас она сотрудничает с Brain Tumour Research и собирает средства на исследования, отмечая важность ранней диагностики.

Эксперты подчеркивают: симптомы опухолей мозга иногда могут маскироваться под другие, более распространенные состояния, что затрудняет своевременное выявление заболевания.

