Женщина умерла после шести пластических операций за один день: что она сделала

В Китае женщина умерла после шести косметических операций в течение 24 часов, что стало поводом для судебного иска ее семьи против соответствующей клиники с требованием возместить 1,2 миллиона юаней (168 000 долларов США).

Об этом сообщает SCMP.

9 декабря в 2020 году женщина по фамилии Лю из сельской местности Гуйган, провинция Гуанси, посетила клинику в Наннине, где взяла кредит на сумму более 40 000 юаней (5600 долларов США) для финансирования шести косметических процедур.

Во второй половине дня 9 декабря она сделала операцию по подтяжке двойных век и пластику носа, длившуюся пять часов. После этого ей сделали липосакцию бедер, а на следующее утро жир ввели в лицо и грудь, что также длилось пять часов. Однако 11 декабря, когда Лю выписали, она внезапно потеряла сознание в клинике, когда шла к лифту.

Несмотря на экстренные усилия персонала клиники, ее перевезли во Вторую народную больницу Наньнин, где позже во второй половине дня она была объявлена мертвой. Отчет о вскрытии показал, что она умерла в результате "острой дыхательной недостаточности вследствие тромбоэмболии легочной артерии после липосакции".

К тому времени ее дочери было восемь лет, а сыну – всего четыре.

Семья Лю подала иск против клиники в районный народный суд города Наннина, требуя компенсации в размере 1,18 миллиона юаней (168 000 долларов США). Ее муж сказал: "Клиника предложила мне 200 000 юаней компенсации. Я сказал, что за смерть человека нужно заплатить минимум миллион юаней. Даже если мы разделим ответственность, это все равно должно быть не менее 500 000 юаней. Я отказал им в частном урегулировании и сказал, что мы должны просто обратиться в суд".

Расследование показало, что клиника имела необходимые юридические документы для проведения процедуры, а двое врачей, участвовавших в процедуре Лю, также имели соответствующую лицензию. Объем удаленного жира соответствовал медицинским стандартам.

В ходе судебного разбирательства клиника настаивала на том, что Лю несет ответственность за понимание рисков, связанных с косметической хирургией, утверждая, что сам по себе отчет о вскрытии не является основанием для обвинений в недобросовестной практике.

Однако, несмотря на то, что несколько агентств по поручению суда обратились в клинику с просьбой предоставить свои стандарты лечения, она не выполнила их.

В мае в 2021 году суд сначала постановил, что клиника несет полную ответственность за смерть Лю и назначил компенсацию в размере более одного миллиона юаней (140 000 долларов США). Однако клиника подала апелляцию, и в августе в прошлом году суд пересмотрел сумму компенсации до 590 000 юаней, признав лишь частичную ответственность клиники.

"Экспертиза пришла к выводу, что клиника не смогла оценить риск венозной тромбоэмболии, обнаружив определенные ошибки в своей медицинской практике, причинно связанные со смертью пациентки", — сказал Ли Шань, судья Народного суда района Цзяньнань города Наньнин.

Экспертиза показала, что собственное физическое состояние Лю могло повлечь за собой ее смерть, что привело к решению о совместной ответственности между ней и клиникой.

Напомним, недавно в Ирландии после операции по похудению внезапно скончалась 26-летняя женщина. Трагедия произошла из-за тромба.

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