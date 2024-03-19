Женщина узнала о раке благодаря селфи во время путешествия: фото, подробности

Это было фото, изменившее жизнь.

Американка рассказала, как узнала о опухоле мозга и других видах рака благодаря селфи.

Об этом пишет nypost.com.

Восемь лет назад Меган Траутвайн уехала в Нью-Йорк, чтобы увидеть своего двоюродного брата Тони Мартинеза, жившего в Гарлеме.

"Мы так весело провели время, просто фотографируясь и осматривая достопримечательности", — рассказала 33-летняя жительница Хадсона, штат Флорида. "Когда там живет твоя семья, твое сердце по-другому воспринимает эти улицы".

Они посетили Рокфеллеровский центр, и Траутвайн остановилась, чтобы сделать селфи рядом с зеркальным бассейном и фонтанами на Шестой авеню.

"Я посмотрела на фотографию и заметила, что мое веко опустилось", — вспомнила она. "Я подумала, что это странно, и, вернувшись домой, рассказала об этом своему невропатологу".

Меган обратила внимание на это селфи / Фото: Megan Troutwine/Facebook

Врач назначил МРТ, и когда она возвращалась домой после сканирования, ей позвонили: в ее мозге обнаружили агрессивно растущую доброкачественную опухоль.

"Я узнала, что у меня менингиома, которая является самой распространенной формой рака мозга", – пояснила Меган. "Этот диагноз очень тяжелый".

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Траутвайн немедленно приступила к лечению в онкологическом центре Моффитта в Тампе. Первоначально была проведена операция по удалению опухоли. Затем дальнейшая процедура выявила наличие еще одной первичной опухоли головного мозга – глиомы.

Врачи сообщили женщине, которая сейчас работает координатором отдела здравоохранения в Моффите, что опухоль будет продолжать медленно расти, и что она, вероятно, потребует пожизненного наблюдения за состоянием здоровья.

Кроме того, врачи также обнаружили у нее мутацию гена PTEN, что повышает риск развития других видов рака.

Меган Траутвайн / Фото: Megan Troutwine/Facebook

Начиная с 2017 года, когда ей сделали краниотомию, у Траутвайн диагностировали и лечили рак молочной железы и рак матки.

По словам женщины, во время тяжелого лечения ей посчастливилось встретить самых "искренних людей", которых она когда-либо знала.

"Рак не был моим первым выбором, но я бы ни на что не променяла то, где я есть, и то, из-за чего я прошла", — сказала она.

Она добавила, что благодаря своей работе она может помогать людям в самые сложные моменты их жизни.

Меган Траутвайн / Фото: Megan Troutwine/Facebook

Студентка церковного служения рассказала, что планирует получить второе высшее образование – в области здравоохранения.

"У меня есть сердце для людей и пытаюсь помогать им всеми возможными способами", — сказала Траутвайн.

Во время своего первого визита в Нью-Йорк Траутвайн потеряла двоюродного брата, заболевшего раком поджелудочной железы. Она вернулась в город лишь однажды — "чтобы почтить воспоминания, которые они разделили".

Напомним, трехлетняя девочка с редким заболеванием не может прекратить есть стены, диван и стекло. Также мама застукала ребенка за поеданием наполнителей игрушек и растений.

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