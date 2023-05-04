Женщина выдавливала "прыщ" на носу, который оказался раком кожи: какие симптомы она игнорировала

У женщины диагностировали рак кожи после того, как "прыщ" на носу получил злокачественное образование.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

52-летняя Мишель Дэвис из Оревы, Новая Зеландия, заметила красную шишку на носу в апреле в 2022 году и думала, что это просто пятно, пока оно не стало "подлинно болезненным". Женщина круглый год маскировала его консилером.

Мишель Дэвис заметила красную шишку на своем носу в апреле в 2022 году / Фото: dailymail.co.uk

А когда она попыталась выдавить его пальцами в январе в 2023-м, гной не вышел. Впрочем, пятно не прекращало кровоточить, что побудило его обратиться за медицинской помощью.

Ее врач сразу подумал, что это рак, и после биопсии диагностировал у Дэвис базально-клеточную карциному — распространенную форму рака кожи, поражающую четыре миллиона американцев ежегодно.

Дэвис год скрывала "прыщ" консилером / Фото: dailymail.co.uk

Мишель пропустила предупредительный знак о том, что у нее не заживающее пятно и не проходит само по себе, что, по данным Американской академии дерматологии, является распространенным признаком рака.

Женщина перенесла операцию по удалению рака и растянула кожу носа, чтобы скрыть оставшуюся дыру.

Менеджер по работе с клиентами сейчас восстанавливается после операции на дому и не нуждается в дальнейшем лечении.

Дэвис сказала, что когда у нее впервые появился прыщ, она подумала: "Что я делаю, у меня появился прыщ в 52 года".

После биопсии у женщины диагностировали базально-клеточную карциному / Фото: dailymail.co.uk

Женщина была убеждена, что это скоро пройдет. Но этого не произошло, сказала она, добавив: "Он выскочит и снова погаснет. Помню, что сжимала его и ничего не получилось. Потом он кровоточил, и кровоточил, и кровоточил — где-то неделю. Я была в шоке, когда узнала диагноз. Я никогда не слышала о базально-клеточной карциноме".

У Мишель остались шрамы и ноздри разной формы, но она сказала, что все хорошо заживает. Она также благодарна, что у нее еще есть нос.

Девис нужно будет проходить проверку один раз в год, потому что она больше подвержена риску рака кожи, поскольку он уже был один раз.

Мишель перенесла операцию по удалению рака и растянула кожу носа, чтобы скрыть оставшуюся дыру / Фото: dailymail.co.uk

Она поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность об этом состоянии и призвать других не игнорировать прыщи, которые не исчезают.

"Если бы я продолжала игнорировать это, оно стало бы гораздо больше", – сказала она. "Возможно, я бы дошла до стадии, когда они не смогли это вырезать. Я честно думала, что это прыщ. Я была убеждена, что рак кожи – это родинка".

Цифры показывают, что ежегодно около 4,3 млн американцам диагностируют базально-клеточную карциному.

Но подавляющее большинство выживает, ежегодно регистрируется около 2000 смертей от рака. Обычно его обнаруживают на ранних стадиях, прежде чем он распространится на другие части тела, что позволяет врачам быстро удалить его во время операции.

В последние годы количество случаев заболевания имеет тенденцию к росту, что врачи связывают с частым пребыванием на солнце, наличием светлой кожи и увеличением продолжительности жизни людей.

Рак чаще встречается у мужчин, чем у женщин, исследователи связывают с тем, что они чаще работают на свежем воздухе.

Напомним, в Великобритании мать троих детей проснулась вся мокрая от пота и скончалась в больнице. У нее произошли многочисленные судороги и она упала в искусственную ком, прежде чем умереть в тот же день.

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