Женщине говорили, что потеря веса и волос - из-за "стресса", но оказалось, что это рак

У женщины обнаружили рак лимфатической системы / © Unilad

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Жительница Ванкувера (Канада), 28-летняя Кайла Лайелл, долго пыталась выяснить причину своего внезапного ухудшения здоровья. У девушки началось выпадение волос (алопеция), безосновательная потеря веса, кожный зуд и постоянная одышка. Однако во время первых визитов медики списывали все симптомы стресса из-за работы в инвестиционной сфере и советовали наладить сон и питание.

Попытки улучшить образ жизни не давали результатов. Врачи продолжали игнорировать жалобы, пока у девушки не появились шишки на шее и под мышкой, а одышка не начала вызывать обморок. В итоге оказалось, что у нее рак, пишет издание Unilad.

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Борьба за жизнь

Даже после обнаружения первой опухоли на шее медики поставили Кайлу в очередь на КТ спустя шесть месяцев.

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После ночного приступа удушья девушка обратилась к другому специалисту и ежедневно звонила в клинику, требуя ускорить обследование.

Благодаря упорству девушка попала на сканирование и биопсию на несколько месяцев раньше. Обследование выявило быстро развивающуюся лимфому Ходжкина II стадии (рак лимфатической системы).

«Если бы я не требовала отмены очередей, не меняла врачей и буквально не умоляла услышать меня, диагноза бы не было так быстро. Рак распространялся мгновенно. Слава Богу, что я выбивала эту дверь», — поделилась Кайла.

Когда первые врачи наконец-то позвонили девушке в июне, чтобы пригласить на плановое КТ, она уже четыре месяца проходила изнурительную химиотерапию.

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Сегодня 31-летняя Кайла полностью одолела болезнь — последние обследования показывают отсутствие раковых клеток.

Кайла полностью преодолела болезнь и призывает внимательно прислушиваться к своему телу / © Unilad

Девушка призывает всех внимательно относиться к своему телу, не разрешать списывать тревожные симптомы на обычный стресс и всегда отстаивать свое право на медицинскую помощь.

Напомним, мужчина с метастатической меланомой неожиданно вошел в полную ремиссию после операции на сердце, не имевшей отношения к лечению рака. В то же время после вмешательства у пациента появилась опасная аллергия на пчелиный яд, которого раньше никогда не было.

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