Женщине, потерявшей язык из-за рака, сделали новый с ее руки: теперь на нем есть тату (фото)

Женщина, потерявшая язык из-за рака, восстановила его из плоти с левой руки — и теперь на нем есть татуировка.

Об этом пишет New York Post.

52-летняя Дженнифер Александер рассказала, что когда ей было 37, у нее диагностировали рак языка первой стадии. Более десяти лет до этого она имела рецидивирующую лейкоплакию — болезненное белое пятно языка, вызванное ВПЧ. Но в августе в 2009 году у нее развилась опухоль размером с чернику, и она поторопилась к стоматологу, где ей сделали биопсию.

После операции 21 августа в 2009 году по удалению опухоли рак возвращался дважды – в октябре в 2017 году и октябре в 2019-м.

Дженнифер Александер / Фото: SWNS

В марте в 2020-м она решила сделать операцию по реконструкции языка, чтобы предотвратить повторный рост опухоли — для этого ей удалили кусок плоти с левой руки и пришили его к остальному языку.

Теперь ее язык – это кусок плоти с синей татуировкой звезды на нем, как на ее левой руке. Дженнифер потеряла 60 процентов своих вкусовых рецепторов и должна была заново учиться говорить, петь и есть.

Дженнифер Александер / Фото: SWNS

Жительница Атланты, США сказала: "После моей четвертой операции в марте в 2020 году я даже не могла произнести свое имя до 2022 года. Мне пришлось обратиться к логопеду, чтобы снова научиться есть и говорить. Я потеряла 60 процентов вкусовых ощущений. Иногда, когда я ем такую еду, как мороженое, мне приходится ждать, пока мой мозг пошлет сигнал "холод", прежде чем я смогу понять, что это такое".

Лейкоплакия у Дженнифер началась с большого белого пятна на языке, и она чувствовала жжение, если к нему прикасалась какая-нибудь еда или напиток. Несмотря на то, что женщина знала, что ей нужно следить за этим, Дженнифер говорит, что она "жила в отрицании", когда пятно превратилось в опухоль в 2009-м. Она игнорировала это в течение нескольких недель – пока ее тетя Энн, которой тогда было 60 лет, не настояла, чтобы она отвела Дженнифер к стоматологу.

"Он взглянул на меня однажды и, хотя не хотел, чтобы я волновалась, сказал, что, по его мнению, это рак", — вспомнила американка. "Он позвонил ЛОР-врачу и подготовил все для установления диагноза прямо сейчас. Он сказал: "С вами все будет хорошо, но я говорю вам сейчас, это безусловно рак".

Дженнифер Александер / Фото: SWNS

Дженнифер сделала биопсию, которая подтвердила, что имеет рак языка первой стадии, вызванный ВПЧ, что подтвердили ее врачи. Благодаря раннему вмешательству медиков единственным лечением, которое ей понадобилось, была операция по максимально возможному удалению опухоли, и ей никогда не требовалась химиотерапия или радиотерапия.

21 августа в 2009 году врачам удалось удалить часть опухоли. Но болезнь возвращалась дважды в 2017-м и в 2019 году. Дженнифер сказала: "Они не удаляли достаточно — это была одна плохая клетка, которая размножалась снова и снова. До третьей операции я была зла, потому что не хотела быть образцом рака. Я решила поступить по-другому и решила, что мне вырезают половину языка и реконструируют его. Мне сказали, что после этого я сильно похудею из-за того, что не смогу есть. Я не боялась этого – я чувствовала, что мне в любом случае нужно немного похудеть".

Перед операцией Дженнифер в марте в 2020 году она набрала 4,5 кг, но, по ее словам, она потеряла 31 килограмм из-за того, что могла жить только на протеиновых коктейлях.

Ей сказали, что хирург возьмет кусок плоти с ее левой руки, чтобы реконструировать язык, потому что она правша. Несмотря на это, она не чувствовала себя неуверенно и была рада "вернуть себе жизнь".

Дженнифер Александер / Фото: SWNS

"Я три месяца не ела и не говорила", – сказала она. "Я ходила к логопеду, чтобы снова научиться говорить. Мне пришлось высовывать язык и вправлять его во рту. Я работала с диетологом, чтобы максимально улучшить свой рацион — я не хотела трубочку, поэтому жила на протеиновых коктейлях. Мне пришлось заново приучать челюсть к жеванию, практикуясь. Теперь я могу есть более мелкую пищу, например, морковь и оливки".

Дженнифер говорит, что лучшей терапией для ее речи было репетировать пение ее любимой песни Миранды Ламберт — Settling Down.

Ее новая "татуировка языка" в прошлом вызывала у нее некоторые проблемы — в частности, когда ее останавливал офицер, полагавший, что татуировка — это таблетка.

"Ничто в этом меня не беспокоит", – сказала Дженнифер. "Я была гораздо неувереннее, когда мой язык выглядел более изуродованным".

Главная цель Дженнифер – рассказать людям моложе 40 лет о раке языка, в частности о симптомах, на которые следует обращать внимание.

Она сказала: "Я обращала бы внимание на любые белые пятна. Если вы ничего не делаете для похудения, это проблема. Если вы не тренируетесь и не едите лучше, а просто теряете 13 кг без причины — причина есть. Остерегайтесь рта, что кровоточит, боли в челюсти — если у вас ВПЧ, пройдите ежегодный осмотр".

Напомним, ветеран армии стала неузнаваемой после покрытия 99,98% тела тату. Она побила рекорды по количеству татуировок и модификаций тела.

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