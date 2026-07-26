Женщине пришлось зашить глаз из-за опасного паразита: роковой стала одна ошибка

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Эмма Марсден из Великобритании чуть не потеряла зрение после заражения редким паразитом, начавшим разрушать роговицу ее правого глаза.

Как пишет The Sun, медикам пришлось зашить ей веки, чтобы дать шанс спасти глаз. Теперь женщина рассказывает свою историю, чтобы обезопасить других пользователей контактных линз от опасной ошибки.

Все началось в феврале, когда 47-летняя Эмма Марсден убирала конюшни. Во время работы она упала головой в тачку, наполненную грязью и водой.

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Женщина не придала инциденту особого значения. Она просто умылась, смыв с лица и рук грязь, но не сняла контактные линзы сразу, а сделала это только вечером.

Эмма Марсден

Именно эта, на первый взгляд, незначительная ошибка, как впоследствии выяснилось, и явилась причиной страшных последствий.

Через четыре дня после падения женщина почувствовала сильное жжение в правом глазу. Вскоре боль стала настолько сильной, что она назвала его невыносимой, а зрение начало стремительно ухудшаться.

Во время первого обследования медики не обнаружили серьезных отклонений, поставили диагноз «язва роговицы» и назначили глазные капли.

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Эмма Марсден

Однако лечение не помогло. Через несколько дней боль только усилилась, а бывшая персональная тренерша из Ланкашира полностью потеряла зрение на правый глаз.

«Глаз ужасно болел и покраснел», — рассказала она. «Каждый раз, когда свет попадал в глаза, боль была настолько сильной, что я не могла открыть глаза».

Только во время повторного осмотра в марте врачи установили настоящий диагноз – акантамебный кератит. Это редкая, но очень опасная инфекция, которая может привести к потере зрения.

Заболевание возникает, когда микроскопический организм – акантамеба – попадает в роговицу, прозрачную наружную оболочку глаза.

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"Она проедает глаз, роговицу и все нервы", - сказала Марсден. «Врачи не могли поверить, с какой скоростью она это делала».

Медики объяснили, что заражение, скорее всего, произошло во время умывания, когда женщина еще носила контактные линзы. Акантамеба может содержаться в водопроводной воде, а также в реках, озерах, океанах, бассейнах, гидромассажных ваннах, почве и пыли.

Впоследствии паразит настолько повредил роговицу, что образовал в ней отверстие. Чтобы дать тканям шанс зажить, врачам пришлось зашить женщине веко.

Эмма Марсден

По словам Марсден, боль была настолько сильной, что превосходила даже роды.

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«Я родила троих детей, и роды – это просто мечта по сравнению с этой болью», – сказала она. "Я пробыла в темной комнате три с половиной недели и не могла ни выйти на улицу, ни чем-то заниматься".

Врачи также сообщили, что в будущем женщине понадобится пересадка роговицы. Однако из-за перенесенной инфекции операцию придется отложить по меньшей мере на несколько лет.

"Если через два года я все еще не буду нормально жить и не смогу ничего делать, я с радостью соглашусь на удаление глаза", - сказала она. «Ситуация плохая, но я все еще здесь. Я могу ходить, вижу одним глазом и все еще слышу. Со временем все наладится».

Марсден еженедельно проходит обследование и вынуждена закапывать глазные капли шесть раз каждые два часа.

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Эмма Марсден

Несмотря на пережитое, британка продолжает использовать контактную линзу для левого глаза. В то же время она отмечает, что проблема возникла не из-за самих линз, а из-за неправильного обращения с ними.

"Я до сих пор ношу контактные линзы на левом глазу, потому что это произошло не из-за самой линзы, а из-за того, что я, как пользователь, не знала, как правильно ухаживать за ними и чего не следует делать", - сказала Марсден.

При правильном уходе контактные линзы представляют собой безопасную альтернативу очкам, однако нарушение правил гигиены значительно повышает риск опасных инфекций, среди которых акантамебный кератит, язвы роговицы и конъюнктивит.

Специалисты объясняют, что заражение чаще всего происходит из-за контакта линз с водой, неправильной очистки или хранения, использования просроченных линз или растворов.

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Кроме того, сон в контактных линзах существенно повышает риск инфекций.

В завершение Марсден призвала всех внимательнее относиться к здоровью глаз.

"С глазами надо быть осторожным", - сказала она. «Пока вы не столкнулись с этим на собственном опыте или не знаете кого-то, кто это пережил, вы относитесь к этому довольно безразлично».

Напомним, развенчиваем популярный миф, что очки портят зрение.

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