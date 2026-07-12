Женщине удалили мочевой пузырь из-за зависимости от таблеток: теперь она мочится через пупок

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25-летняя жительница Великобритании Лив МакКоул пережила сложную операцию по удалению мочевого пузыря после тяжелых осложнений, вызванных продолжительным злоупотреблением кетамином.

Теперь она опорожняет резервуар для мочи с помощью катетера, который вводит через пупок, и открыто рассказывает свою историю, чтобы предостеречь других от опасности наркотической зависимости, пишет LADbible.

По словам Лив, все началось в 2023 году после тяжкого несчастного случая. Во время работы с лошадью животное ударило ее копытом в лицо, серьезно травмировав рот.

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Женщина называет этот инцидент очень травматичным. После инцидента она принимала сильные обезболивающие препараты, а затем начала использовать кетамин, пытаясь самостоятельно справиться с психологическими последствиями пережитого.

«Я принимала много обезболивающих и была зависима как от опиоидов, так и от кетамина, но кетамин разрушил мое тело больше, чем опиоиды. Затем я начала заниматься самолечением после того, как у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и я начала страдать бессонницей. У меня были ночные кошмары, потому что это была такая травматическая авария. Кетамин помогал мне с этим, так что я будто нашла решение большой проблемы — я не спала и делала косметические процедуры на лице, постоянно ходила к стоматологу, чтобы восстановить зубы», — рассказала она.

Впоследствии зависимость только усиливалась. Лив утверждает, что постепенно начала употреблять до 15 граммов кетамина в сутки.

На этом фоне у нее возникли многочисленные серьезные осложнения, в частности сильная боль в животе, известная среди медиков как «K-спазмы», а также проблемы с печенью, из-за которых потребовалось оперативное вмешательство.

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Лив МакКоул / © SWNS

Из-за ухудшения состояния здоровья вес женщины критически снизился. Она также дважды попадала в больницу с сепсисом.

По словам британки, медики долгое время не могли установить истинную причину ее проблем, поскольку она скрывала свою наркотическую зависимость.

«В больницах не знали о моей зависимости и лечили меня от инфекций мочевыводящих путей и других симптомов, вместо того чтобы решать настоящую проблему, о которой я так много говорю в Интернете. Трудно признаться, что у тебя есть проблема, и я получаю множество сообщений от людей, находящихся в такой же ситуации: Как мне им об этом сказать? Существует страх быть осужденным. Меня просто отмахнули как молодую женщину с проблемами мочевого пузыря. Меня не спрашивали о кетамине, поскольку персонал больницы, медсестры и врачи не имели соответствующих знаний», — объяснила она.

В мае в 2025 году Лив прошла курс лечения в реабилитационном центре и, по ее словам, полностью отказалась от алкоголя и кетамина.

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Однако именно во время реабилитации ее состояние резко ухудшилось. Она начала выделять большие кровяные сгустки и страдала нестерпимой болью в области мочевого пузыря.

В течение года врачи опробовали различные методы лечения, включая нервную терапию, инъекции ботокса и процедуры растяжения мочевого пузыря, однако ни один из них не помог. Обследования показали, что орган получил необратимые повреждения.

6 июня в 2026 году британцы выполнили сложную восьмичасовую роботизированную операцию. Хирурги полностью удалили мочевой пузырь и сформировали так называемый «мешочек Индианы» – внутренний резервуар из части кишечника.

До этого подобные операции в Великобритании в основном проводили только пациентам с онкологическими заболеваниями.

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Лив МакКоул / © SWNS

Теперь Лив опорожняет этот резервуар с помощью катетера, вводимого через пупок.

«Я действительно считаю, что я одна из первых, если не первая, кому сделали такую операцию в Великобритании. Мне удалили мой природный мочевой пузырь, и мне описали это так, будто кто-то поджег его, а потом снова вставил в мое тело. Он был так сильно поврежден. Мой пупок должен вернуться в нормальное состояние, и я смогу вставлять катетер, прокалывать его, помочиться, вытаскивать катетер и сразу же закрывать отверстие. Боль в мочевом пузыре ничто не могло вылечить. То, что я больше не чувствовала этой боли и знала, что она прошла, наполнило меня огромной радостью, и я расплакалась истерическими слезами. Я собиралась вернуть свою жизнь, оставить эту часть позади, чтобы начать новую главу, и каждый день чувствовать себя хорошо», — сказала женщина.

По словам Лив, операцию оплатил ее отец, поскольку она не финансировалась Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS). В то же время, послеоперационное лечение покрывалось государственной системой.

После выписки из больницы 12 июня британка продолжает восстановление и надеется, что ее история станет оговоркой для людей, считающих кетамин безопасным способом борьбы с болью или психологическими травмами.

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