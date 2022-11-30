Женщину с загадочной болезнью-мутантом прооперировали во Львове (фото)

Пациентка обратилась к львовским хирургам несколько месяцев назад. При обследовании врачи обнаружили у женщины редкую генетическую патологию, описания которой в мировых научных источниках просто нет.

Во Львове провели операцию 36-летней жительнице Николаевского района с загадочной болезнью, что повлекло за собой деформацию ее пальцев рук и ног.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

"Всю жизнь женщина прятала руки от чужих глаз. Чтобы осуществить мечту женщины – придать рукам эстетический вид – медики больницы Святого Пантелеймона выполнили сложную пластически-реконструктивную операцию", – рассказали медики.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

С рождения ее ногтевые фаланги были округлые и увеличены, а развитие сухожилий-разгибателей нарушено. Поэтому пальцы не разгибались, а кисть все время была полусогнута. И хотя в повседневной жизни женщине это не мешало, она чувствовала постоянный дискомфорт.

После длительных консультаций заведующий первым хирургическим отделением Гнат Герич совместно с командой все же решился выполнить сложную пластически-реконструктивную операцию, сперва на левой руке.

Вмешательство прошло в несколько этапов. Сначала была пластика сухожильных структур, далее сделали пластику мягких и костных тканей и, наконец, осуществили фиксацию кости в правильном положении. На все ушло более трех часов.

Операция прошла удачно, и уже на следующий день пациентка уехала домой.

Медики продолжают наблюдение за состоянием кисти после вмешательства. И совсем скоро планируют прооперировать другую, правую руку женщины. Чтобы пациентка навсегда забыла о своей патологии и постоянно ощущаемом дискомфорте.

По словам львовских хирургов, этот необычный случай рассмотрели их коллеги – специалисты одного из лучших в мире центров реконструктивной хирургии в Оксфордском университете. После изучения истории болезни и результатов обследований пациентки британские медики отметили, что столкнулись с редчайшим заболеванием с низкой инцидентностью, и аналогичных случаев они до сих пор не встречали.

Более того, львовские специалисты отправили собранный генетический материал пациентки в лабораторию в Оксфорде. Теперь неизвестную мутацию будут изучать ученые не только в Украине, но и в Великобритании.

Отметим, что даже в сверхсложных условиях украинские врачи проводят операции, спасая жизни украинцам.

Украинские врачи в Киеве провели операцию на сердце пациенту из Черновцов в полумраке.

Также во Львове кардиохирурги из-за отключения электричества делали сложную операцию на сердце в полумраке.

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