Женщины и мужчины болеют разными видами рака в зависимости от того, где откладывается жир - исследование

Известно, что ожирение увеличивает риск развития рака.
Новое исследование показало, что вид рака у мужчин и женщин частично зависит от того, где на теле находится жир.
Об этом пишет nypost.com.
Чтобы исследовать связь между раком и ожирением у мужчин и женщин, исследователь из Упсальского университета в Швеции Раск-Андерсен и другие ученые обратились в Британский биобанк, биомедицинскую базу данных с генетической информацией и информацией о здоровье более полумиллиона участников по всей Великобритании.
Огромная база данных содержит информацию о распределении жира в телах участников и истории их рака.
"Важным аспектом риска заболеваний, связанных с ожирением, является распределение жира в разных частях тела", — сказала соавтор Аса Йоханссон из Упсальского университета. "Жир, хранящийся в области живота, считается более патогенным по сравнению с подкожным жиром. Кроме того, известно, что количество жира, хранящегося в разных отделах, а также частота большинства видов рака отличаются у мужчин и женщин".
Среди своих выводов исследовательская группа обнаружила, что все типы рака, кроме рака мозга, шейки матки и рака яичек, связаны с ожирением.
Было обнаружено, что мужчины с ожирением подвержены более высокому риску рака молочной железы, гепатоцеллюлярной карциномы и почечно-клеточной карциномы. Для женщин с ожирением высокие риски были связаны с раком желчного пузыря, раком эндометрия и аденокарциномой пищевода.
И с точки зрения распределения жира по сравнению с его накоплением, у мужчин и женщин были разные эффекты при колоректальном раке, раке пищевода и печени.
У мужчин накопление жира в организме было связано с высоким риском развития гепатоцеллюлярной карциномы, но у женщин такой связи нет.
И, в отличие от мужчин, женщины с большей долей жира в области живота имели более высокий риск плоскоклеточного рака пищевода.
"Мы были удивлены, увидев разницу во влиянии ожирения на риск развития рака не только между мужчинами и женщинами, но и между женщинами в пост- и пременопаузе", — сказала Йоханссон. "Самое примечательное, что ожирение является фактором риска рака молочной железы только после менопаузы, вероятно, из-за изменения выработки эстрогена в связи с менопаузой", — добавила она.
Авторы отмечают, что растущие показатели ожирения делают их исследования особенно актуальными.
"Меры по предотвращению и сокращению случаев ожирения и избыточного веса имеют высокую мотивацию. Однако важно учитывать, что снижение веса не устраняет риск развития рака. По-прежнему существует множество индивидуальных факторов риска, которые оказывают значительное влияние на определенные виды рака, такие как курение при раке легких и влияние солнца при раке кожи", — сказал Раск-Андерсен.
Напомним, у 27-летней девушки диагностировали рак кишечника. Стало известно, какой симптом ее заставил обратиться к врачу.
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