Женщины или мужчины: американские специалисты назвали, кто чаще страдает постковидным синдромом

Средний возраст женщин, обратившихся с постковидными симптомами, составил 46 лет.

Специалисты американской клиники провели новое исследование, по результатам которого стало известно, что постковидный синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Об этом говорится в исследовании одного из крупнейших исследовательских центров мира - Mayo Clinic.

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Специалисты клиники проанализировали данные первых 108 пациентов, обратившихся с постковидными симптомами. Они обратили внимание на то, что 75% пациентов – это женщины, средний возраст составил 46 лет. Также установили, некоторые из них страдали сопутствующими заболеваниями, а именно - ожирением, желудочно-кишечными расстройствами. Кроме того, у трети пациенток, страдавших постковидным синдромом, еще до инфицирования была диагностирована депрессия и тревожность.

Согласно исследованию, женщины чаще жаловались на хроническую усталость (59%), кашель (58%), одышку (52%), боли в мышцах (50%). У мужчин наиболее распространенным симптомом была одышка (58%). У женщин также чаще были повышены маркеры воспаления по сравнению с мужчинами.

Однако ученые пока не знают, как объяснить такие отличия. Для того чтобы найти методы лечения постковидного синдрома, ученые призвали своих коллег обращать внимание на совокупность симптомов постковидного синдрома у мужчин и женщин.

Напомним, ранее сообщали список опасных постковидных симптомов.

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