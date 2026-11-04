Женщины здесь живут гораздо дольше: ученые заинтересовались необычным селом в Италии

Секрет долголетия женщин: в Италии обнаружили необычное село / © pexels.com

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На итальянском острове Сардиния учёные обнаружили населённый пункт, который может пополнить список так называемых «голубых зон» — территорий, где люди чаще доживают до 100 лет. Особенностью села Болотана стало то, что среди местных долгожителей преобладают женщины.

Об этом сообщило издание Xataka.

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Согласно новому исследованию, вероятность дожить до 100 лет для женщин из Болотаны, уже достигших 70-летнего возраста, составляет 13,83%. Для сравнения: в целом по Италии этот показатель составляет примерно 3,5%, а в США — 3,6%.

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Еще одно подтверждение необычной демографической ситуации — количество столетних жителей. В период с 2021 по 2025 год в Болотане 100-летний юбилей отпраздновали 19 человек, в том числе 14 женщин.

Это особенно заинтересовало исследователей, ведь ранее выявленная «голубая зона» в горной части Сардинии известна прежде всего высокими показателями долголетия мужчин.

Почему женщины в Болотане живут так долго

Учёные предполагают, что секрет долголетия местных жительниц может заключаться в сочетании нескольких факторов. Среди них — особенности питания, физическая активность, генетическая наследственность и более спокойный ритм жизни по сравнению с крупными городами.

Подобные закономерности исследователи наблюдают и в других регионах мира, известных большим количеством долгожителей, в частности в Японии.

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В то же время определить одну главную причину, позволяющую жительницам Болотаны дожить до почтенного возраста, пока не удалось. Вероятно, значение имеет именно совокупность условий, в которых люди живут на протяжении десятилетий.

Действительно ли Болотана является новой «голубой зоной»?

Несмотря на необычные результаты, исследователи призывают не спешить с выводами. Исследование имеет определенные ограничения, а также вызывает вопросы относительно возможного конфликта интересов его авторов, которые участвуют в частных проектах по изучению долголетия.

Кроме того, возникли расхождения в информации о финансировании исследования. В научной публикации указано, что финансовой поддержки не было, тогда как в сообщении Иллинойсского университета в Чикаго говорится о поддержке проекта со стороны National Geographic.

Напомним, мы привыкли выбрасывать кожуру, семена и другие части фруктов и овощей, даже не подозревая об их пользе. Однако новое исследование показало, что именно они зачастую содержат больше всего клетчатки.

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