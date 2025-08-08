Женскую "Виагру" готовят к выпуску: как работает препарат

Мужчина и женщина / © pixabay.com

Мир медицины может стоять на пороге настоящего прорыва — ученая Иона Вейр объявила о создании женской “Виагры" — препарата Myregynа, который может существенно улучшить качество жизни миллионов женщин в постменопаузе.

Об этом пишет Lad Bible.

Традиционная «Виагра» уже давно стала спасением для мужчин с эректильной дисфункцией — в Великобритании ею пользуются массово. По данным исследований, более 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет имеют проблемы с потенцией. Более того, согласно аналитике King’s College London, каждый пятый мужчина в стране страдает ЭД, и риски с возрастом только возрастают.

Препарат для мужчин действует путем расширения кровеносных сосудов, что позволяет повысить приток крови к половому органу во время возбуждения. Однако «женская версия» работает по другому принципу — она не повторяет действие «Виагры», но тоже способствует усилению сексуального возбуждения.

Разработанное специально для женщин старше 50 лет средство Myregyna является негормональным кремом на растительной основе, который наносится на кожу. Его создала ученая из Новой Зеландии доктор Иона Вейр, которая стремилась дать ответ на физиологические изменения, наступающие после менопаузы.

Как работает средство Myregyna?

По информации с официального сайта, Myregyna способствует сохранению здоровья мочевыводящей системы, обеспечивает комфорт, стимулирует естественное увлажнение и улучшает эластичность интимной зоны, а также усиливает ощущения во время секса.

Результаты клинических исследований продемонстрировали положительное влияние на сексуальную функцию. Как отмечает разработчица, «он действительно усиливает естественное увлажнение. Мужчины получили „Виагру“, а женщины — ничего, правда же? Это будет первое негормональное средство, которое вернет вам сексуальную жизнь».

Компания доктора Вейр — Weir Science — ожидает бешеный спрос: прогнозируемые ежегодные доходы от продаж могут превысить 7,5 млрд фунтов стерлингов (411 млрд 750 млн грн).

Основная задача препарата — борьба с генитально-мочевым синдромом менопаузы (GSM), который возникает из-за снижения эстрогена. Среди распространенных симптомов — сухость влагалища, дискомфорт или боль во время полового акта, а также частые и срочные позывы к мочеиспусканию.

В исследовании, проведенном среди женщин из Новой Зеландии в возрасте 55+, наблюдались чрезвычайно обнадеживающие результаты. Некоторые из участниц, которые годами избегали секса, теперь снова ведут активную интимную жизнь без боли — с регулярными оргазмами.

Впрочем, по словам ученого, цель препарата — не только сексуальное удовольствие. Вейр подчеркивает, что женщины благодаря Myregyna могут вернуть себе радость в обычной жизни.

«Вы сможете пойти на дискотеку» или «делать все, что захотите», ведь средство позволяет «снова наслаждаться жизнью после менопаузы», — сказала она в интервью местному изданию.

Сейчас Вейр ведет переговоры с двумя крупными международными фармацевтическими компаниями и проходит процедуру регистрации в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

К слову, у популярного препарата для похудения «Оземпик» обнаружили неожиданный побочный эффект — несколько мужчин сообщили об увеличении длины пениса.