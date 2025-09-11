Жгучая тайна похудения: что делает перец чили с нашим телом

Чили / © pixabay.com

Ученые выяснили, что употребление острой пищи может положительно влиять на обмен веществ и помогать в борьбе с лишним весом. Основное действующее вещество перца чили — капсаицин — отвечает за жгучий вкус и одновременно запускает процессы, которые влияют на метаболизм.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Попадая на рецепторы TRPV1, капсаицин стимулирует выработку норадреналина. В результате активируется так называемый бурый жир, который отличается от белого тем, что вырабатывает тепло и расходует энергию из жировых запасов.

Этот механизм получил название термогенез. Исследования показывают: благодаря ему организм может дополнительно сжигать примерно 116 калорий в день. Хотя этого недостаточно для существенной потери веса, эффект может иметь значение в сочетании с физической активностью и рациональным питанием.

Еще одно влияние чили связано с аппетитом. Из-за жгучести его трудно употреблять быстро и в большом количестве, а это помогает избегать переедания. Кроме того, научные данные свидетельствуют, что капсаицин может снижать уровень грелина — гормона, который отвечает за чувство голода. Таким образом, перец чили способствует как быстрому обмену веществ, так и контролю количества потребляемой пищи.

Кроме влияния на вес, исследования свидетельствуют о других полезных свойствах чили. В частности, регулярное его употребление может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 26%, а от онкологических — на 23%. Эффект связывают со способностью капсаицина уменьшать воспаление и расслаблять сосуды, что способствует снижению артериального давления.

Острая пища также влияет на эмоциональное состояние. В ответ на боль, вызванную капсаицином, организм выделяет эндорфины и дофамин. Это создает ощущение эйфории, которое может сохраняться даже после того, как жжение во рту проходит.

