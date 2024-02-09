Животный белок против растительного: чем они отличаются и какой полезнее

Когда вы думаете о белке, яйцо — первое, что приходит вам в голову. Да, это хороший источник белка, но не единственный.

Белок содержится в разных продуктах питания, включая животных и растительных. Дебаты между животным и растительным белком — это давний спор, который продолжается до сих пор. Животные белки обычно считаются полноценными белками, содержащими все незаменимые аминокислоты, в то время как некоторые продукты растительного происхождения считаются неполноценными.

Ввиду этого важно сравнить оба источника белка, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего здоровья в целом, пишет издание Health Shots.

Зачем нужен белок?

Белок имеет решающее значение для различных функций организма, служа строительным материалом для тканей, мышц, органов, ферментов, гормонов и иммунитета. Он помогает восстанавливать и наращивать мышечную массу, поддерживает метаболические процессы и дает ощущение сытости.

Без достаточного количества белка вы можете ощущать мышечную слабость, усталость, ухудшение иммунной функции и замедление ран. По данным Harvard Health Publishing, рекомендованная диетическая норма составляет 0,8 г белка на килограмм массы тела.

В чем преимущества животного белка?

"Источники животного белка, такие как нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты, как правило, являются хорошими источниками полноценного белка по сравнению с растительными источниками белка", — утверждает врач Маниш Итоликар. Они содержат все незаменимые аминокислоты, которые имеют решающее значение для построения и восстановления тканей, а также для поддержания иммунной функции и выработки гормонов.

Кроме того, животные белки богаты важными питательными веществами, такими как витамин В12, железо, цинк и омега-3 жирные кислоты, которые являются жизненно важными для здоровья мозга, выработки эритроцитов, иммунной функции и общей жизнеспособности.

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Более того, животный белок помогает контролировать вес, способствуя насыщению и уменьшению аппетита, что помогает контролировать потребление калорий и предотвращать переедание. В общем, потребление животного белка в умеренных количествах может поддерживать разные функции организма.

В чем преимущества растительного белка?

Растительные белки, такие как фрукты, овощи, фасоль, чечевица, зерновые, орехи и семена, часто богаты клетчаткой, которая, как известно, помогает улучшить пищеварение, способствует насыщению и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Доктор Итоликар говорит: "Растительные белки, как правило, содержат меньше насыщенных жиров и холестерина, чем животные источники белка, что делает их полезными для здоровья сердца и может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

Какие белки лучше: животные или растительные?

Животный и растительный белок отличаются по своему составу, источнику происхождения и воздействию на здоровье и окружающую среду. Животный белок, содержащийся в мясе, молочных продуктах и яйцах содержит все незаменимые аминокислоты и основные питательные вещества, такие как витамин В12, благодаря чему его часто считают полноценным белком. Однако он также содержит высокий уровень насыщенных жиров и холестерина, что способствует возникновению сердечнососудистых заболеваний.

С другой стороны, растительный белок включает бобовые, зерновые, орехи и семена, содержащие разнообразные питательные вещества, в том числе клетчатку, витамины и минералы. Хотя в некоторых растительных источниках белка может не хватать определенных аминокислот, сочетание различных растительных продуктов может создать полноценные белки. Растительная диета связана с меньшим риском сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

Следовательно, вы можете употреблять в пищу как растительные, так и животные источники белка. Но ешьте животный белок изредка и в умеренных количествах. Кроме того, чтобы убедиться, что вы получаете рекомендованную суточную норму белка из растительных источников, смешивайте и объединяйте разные растительные продукты. Это самый лучший способ включить оба вида белков в свой рацион и удовлетворить суточную потребность в белке.

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