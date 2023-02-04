Жизнь изменится кардинально: что будет, если отказаться от алкоголя в месяц

Многие люди с приходом нового года дают себе обещание пить меньше алкогольных напитков. Читайте в материале ТСН.ua, что будет, если отказаться от алкоголя всего на месяц.

Что говорят эксперты питания об изменениях, которые произойдут в организме, если не пить алкоголь в течение месяца.

Вы будете чувствовать себя счастливее

Диетология из США Лорен Манакен указывает на то, что алкоголь хоть и является по сути депрессантом, но у некоторых людей может вызвать негативные психические побочные эффекты. Поэтому, если не пить его в течение месяца, можно действительно почувствовать себя более счастливым и значительно улучшить психическое здоровье.

Согласно исследованию, описанному в Canadian Medical Journal Association, те, кто всегда воздерживались от употребления алкоголя, или перестали пить на долгое время, указывали, что их жизнь и психическое благополучие значительно улучшились.

Можно потерять лишний вес

В алкоголе содержится больше калорий на грамм (7 калорий на 1 грамм), чем в таких распространенных макроэлементах, как белок и углеводы (4 калории на 1 грамм). Поскольку употребление большого количества калорий приводит к увеличению веса, по словам Манакена, отказ от алкоголя поможет избавиться от этой проблемы. Это особенно верно, если отдавать предпочтение сладким напиткам, например, разным коктейлям.

Существуют доказательства, подтверждающие, что люди употребляют больше калорий с пищей, когда они запивают ее алкоголем. В конечном счете это ведет к увеличению веса. Однако для более точных данных необходимо провести больше исследований.

Сон значительно улучшится

Хотя некоторые считают, что бокал перед сном помогает расслабиться и быстрее заснуть, в целом алкоголь негативно влияет на сон. По словам Даны Траут, которая является соучредителем и руководителем миссии Health-Ade, а также степень магистра в области питания и общественного здоровья, из-за чрезмерного употребления алкоголя ухудшается нормальная регуляция циркадных белков и генов. Поэтому понадобятся недели, чтобы все вернулось в норму после отказа от алкоголя.

Восстановление работы пищеварительной системы

Если отказаться от алкоголя в месяц, можно избавиться от вздутия живота и других неприятных проблем с пищеварением. Из-за чрезмерного алкоголя происходит угнетение выработки пищеварительных ферментов, а это значит, что они не могут расщеплять попадающую в организм пищу. Это не только повреждает слизистую желудка, но и может вызвать нежелательные проблемы: несварение, вздутие живота, газы.

Можно избавиться от воспаления суставов и кожи.

При контакте с кишечной стенкой алкоголь может повреждать ее и вызвать воспаление по всему телу или на местном уровне. Чрезмерное употребление со временем вызывает хроническое воспаление в теле человека.

Например, согласно одному исследованию, в котором приняли участие 3000 женщин, у участников, употреблявших более восьми алкогольных напитков в течение недели, появлялась отечность под глазами, а также ухудшалось состояние кожи лица по сравнению с непившими.

Укрепление способности организма бороться против инфекций

Если отказаться от употребления алкоголя, можно поддержать естественную иммунную защиту своего организма. Из-за алкогольных напитков быстро меняется кишечная флора в кишечнике. Такие изменения приводят к ослаблению его защитных сил, поэтому человек подвергается большему риску заболеть.

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