Жжение, давление или колющая боль в груди: 11 возможных причин и когда это смертельно опасно

Боль в груди / © Credits

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Боль в груди относится к симптомам, которые чаще всего заставляют людей думать об инфаркте. Хотя сердечный приступ действительно является одной из возможных причин, во многих случаях источником дискомфорта становятся менее опасные состояния. В то же время определить причину самостоятельно бывает непросто, ведь боль в этой области могут вызывать различные органы.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

В силу особенностей анатомии боль в грудной клетке может вызываться не только заболеваниями сердца, но и проблемами с желудком, кишечником, желчным пузырем, легкими, мышцами и даже сильным эмоциональным стрессом.

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Вот 11 наиболее распространённых причин боли в груди.

Скопление газов в кишечнике

Одной из наиболее частых причин боли может быть вздутие живота и скопление газов. Особенно это касается людей, склонных к запорам. Боль обычно острая, колющая, возникает волнами и может усиливаться при наклонах. Облегчение иногда приносят легкая физическая активность, массаж живота или средства на основе симетикона.

Стресс и тревога

Панические атаки или сильное нервное напряжение могут вызывать симптомы, похожие на сердечный приступ. В таких случаях боль может сопровождаться учащенным сердцебиением, холодным потом, учащенным дыханием, тошнотой и даже диареей. Следует перейти в спокойное место и выполнять медленные дыхательные упражнения.

Инфаркт миокарда

Это одна из самых опасных причин боли в груди. Для инфаркта характерна сильная сжимающая или давящая боль в центре или в левой части грудной клетки, которая длится более 20 минут и не проходит после отдыха. Она может отдавать в левую руку, шею, челюсть или спину. В такой ситуации необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

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Гастрит

Воспаление слизистой оболочки желудка также может вызывать жжение или боль, распространяющуюся в область груди. Обычно такое состояние сопровождается изжогой, кислой отрыжкой, ранним чувством насыщения и снижением аппетита.

Растяжение или перенапряжение мышц

Интенсивные физические нагрузки, поднятие тяжестей, неудачное движение или длительный кашель могут вызвать боль в мышцах грудной клетки. Она усиливается при глубоком вдохе, кашле или поворотах туловища. В таких случаях обычно рекомендуют отдых и тепло.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Когда желудочная кислота попадает в пищевод, возникает жжение за грудиной, которое порой трудно отличить от боли в сердце. Среди других симптомов — ощущение комка в горле и дискомфорт при глотании.

Язва желудка

Язвенная болезнь также может проявляться болью в грудной клетке, чаще всего в центре или справа. Боль может усиливаться после еды или, наоборот, натощак. Нередко одновременно возникают тошнота, рвота и нарушения пищеварения.

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Заболевания желчного пузыря

Воспаление желчного пузыря или желчнокаменная болезнь могут вызывать боль, распространяющуюся в правую часть грудной клетки. Чаще всего она появляется через один-два часа после употребления жирной или жареной пищи и сопровождается тошнотой.

Заболевания легких

Бронхит, астма, пневмония или плеврит также могут быть причиной боли в груди. Обычно она усиливается при кашле или глубоком вдохе. Часто одновременно возникают одышка, повышенная температура, хрипы или кашель с мокротой.

Хронические заболевания сердца

Боль в груди может быть вызвана не только инфарктом, но и стенокардией, нарушением сердечного ритма или другими кардиологическими заболеваниями. В таких случаях дискомфорт часто возникает во время физической нагрузки или стресса и ослабевает после отдыха. Его могут сопровождать быстрая утомляемость, отеки ног и учащенное сердцебиение.

Реберно-хрящевое воспаление (костохондрит)

Воспаление хрящей, соединяющих ребра с грудиной, также вызывает боль в груди. Его особенность заключается в том, что неприятные ощущения можно воспроизвести, надавливая на болезненный участок возле грудины. Несмотря на выраженную боль, это состояние не представляет угрозы для жизни.

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Когда необходимо немедленно обратиться к врачу

Боль в груди следует считать потенциально опасной, пока не установлена её причина.

Немедленно вызывайте скорую помощь, если боль:

длится более 20 минут и не проходит после отдыха;

имеет сильный сжимающий или давящий характер;

распространяется в руку, шею, челюсть или спину.

Особенно опасны случаи, когда одновременно появляются холодный пот, сильная одышка, тошнота или рвота, головокружение или ощущение потери сознания. В таких ситуациях не стоит медлить с обращением за медицинской помощью.

Напомним, что микроскопические частицы пластика, содержащиеся в продуктах питания и напитках, могут наносить вред печени и нарушать обмен веществ.

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