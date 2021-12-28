Зимние праздники: Ляшко рассказал, кто больше всего попадает в больницы в этот период

Зимние праздники: Ляшко рассказал, кто больше всего попадает в больницы в этот период

Иногда врачам очень тяжело спасти жизнь обожженных детей, получивших более 50% ожогов кожного покрова тела.

Праздничные дни для медиков – это всегда повышенная готовность, особенно в период новогодних и рождественских праздников.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил ожоговый центр Киевской городской клинической больницы №2. Это заведение, в котором врачи "вытаскивают" пациентов со всей страны даже при самых критических ожогах с 70% поражения площади кожи.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Великолепные специалисты, которые могут и хотят работать, поэтому на ближайшее будущее имеем много планов, как поддержать наших комбустиологов и обеспечить необходимые условия для развития этого важного направления. Но об этом расскажу "после праздников", — отметил он.

Врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, ведь в зимние праздники в них больше всего попадает именно деток с разными ожогами, начиная от малышей и заканчивая подростками из-за опасных игрушек с пиротехникой. А также много, к сожалению, и так называемых "обожателей селфи" у высоковольтных проводов.

Более 12 тысяч детей в Украине ежегодно получают ожоги, занимающие первое место среди детского травматизма. Около 90% из них происходят на кухне у детей до пяти лет. Иногда врачам очень трудно спасти жизнь обожженных детей, получивших более 50% ожогов кожного покрова тела. А причиной этой трагедии является неосторожность и безответственность родителей.

Кстати, именно в Ожоговом центре недавно спасали жизнь 12-летнего мальчика после селфи на поезде метро.

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