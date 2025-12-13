Зимние вирусы атакуют: эксперт назвал 6 изменений, которые спасают иммунитет

Простуда / © pixabay.com

Зимой, когда сезон простуд и вирусов традиционно набирает обороты, укрепить иммунитет можно без радикальных решений — достаточно скорректировать ежедневные привычки. Об этом рассказал диетолог Эд Тули, который назвал несколько простых шагов для поддержания организма в холодный период.

Прежде всего специалист советует пересмотреть рацион. По его словам, питание должно быть разнообразным и насыщенным цветами: овощи и фрукты ярких оттенков — в частности морковь, сладкий картофель, болгарский перец и ягоды — содержат антиоксиданты и витамины A, C и E, поддерживающие иммунные клетки.

В то же время эксперт призывает уменьшить количество сахара и ультраобработанных продуктов, особенно в период праздников. Алкоголь, в частности сладкие напитки вроде ликеров и сидра, также может негативно влиять на защитные функции организма. Для здоровья кишечника, который напрямую связан с иммунитетом, важно получать достаточно клетчатки — ее источниками являются цельнозерновые продукты, бобовые, овощи, а также йогурт и кефир.

Не менее важную роль играет сон. Хроническая нехватка отдыха, отмечает Тули, делает организм более уязвимым к инфекциям, ведь именно во время сна иммунная система восстанавливается и «перезагружается».

Отдельно диетолог обращает внимание на витамины и микроэлементы. Витамин C поддерживает иммунитет и содержится в цитрусовых и ягодах. Витамин D, дефицит которого часто возникает зимой из-за недостатка солнечного света, можно получить из грибов. Полезен также цинк — он содержится в мясе, морепродуктах, бобовых и семенах. Завершает перечень куркума: ее активное соединение куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и помогает организму эффективнее реагировать на инфекции.

