Зимняя хандра: эксперт рассказала о четырех простых шагах, которые помогут преодолеть усталость и плохое настроение

С наступлением холодного времени года большинство людей страдают депрессией / © Pexels

С наступлением холодного времени года, когда дни становятся короче, многие люди имеют такие проблемы как: плохое настроение, постоянная усталость и плохой сон. Специалисты объясняют, что эти симптомы могут быть признаками сезонной депрессии.

Об этом пишет The Mirror.

Клинический психолог Амани Сама поделилась четырьмя эффективными и одновременно простыми шагами, которые помогут преодолеть сезонную «хандру».

Соблюдайте распорядок дня

Первое, что советует врач Амани, чтобы преодолеть сезонную депрессию — это необходимость придерживаться четкого распорядка дня.

"Распорядок дня — это самое главное. Вам нужно разработать свой график дня и начать его придерживаться уже сейчас», — отметила специалистка.

В то же время она отмечает, что не стоит менять свои привычки только потому, что стало темно: следует придерживаться обычного для себя режима и графика сна.

«То, что сейчас утром до сих пор темно, это не значит, что можно лежать спать дальше. Вам все равно нужно придерживаться утреннего режима и выполнять те дела, которые вы обычно делаете», — отметила Амани.

Больше двигайтесь

Второй совет, который Амани назвала не менее важным для борьбы с сезонной депрессией, заключается в том, чтобы оставаться активными и продолжать придерживаться здоровых привычек, таких как: правильное питание и регулярные физические упражнения.

"Депрессия не любит подвижную цель. Поэтому вам нужно постоянно двигаться, заниматься спортом и хорошо питаться. Главное, что это нужно делать даже тогда, когда вы этого не хотите», — подчеркнула психолог.

Поддерживайте социальные связи

Третий шаг — это поддержка вашей социальной жизни в течение зимних месяцев. Эксперт призывает избегать изоляции и часто контактировать со своими друзьями и семьей. Это также является необходимой составляющей хорошего настроения.

«Вам нужно поддерживать связь с людьми. В частности, следует часто видеться со своими друзьями и семьей», — рассказала врач.

Она также добавила, что депрессия «прогрессирует» тогда, когда люди изолированы.

«Депрессия любит изоляцию, как будто ей нужна „отдельная цель“. Поэтому вам необходимо общение с людьми», — сказала она.

Находитесь на солнце

Наконец, Амани призывает людей, которые борются с сезонной депрессией, не забывать выходить на улицу.

«Одна из главных теорий о том, почему люди страдают от зимней депрессии, заключается в недостаточном количестве солнечного света. Также это может быть причиной нарушения работы мозга и снижения уровня серотонина (гормон счастья — Ред.)», — отметила психолог.

Призывая людей получать больше солнечного света и больше бывать на свежем воздухе в холодное время года, Амани также посоветовала принимать витамин «Д».

Организм человека вырабатывает его, когда кожа подвергается воздействию солнечного света, поэтому витамин «Д» труднее получить в зимние месяцы.

