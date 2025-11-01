- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 3 мин
Зимняя хандра: эксперт рассказала о четырех простых шагах, которые помогут преодолеть усталость и плохое настроение
Сезонная депрессия — это проблема, с которой борются многие люди с наступлением холодов. Чтобы помочь справиться с этим состоянием, психолог поделилась четырьмя важными советами.
С наступлением холодного времени года, когда дни становятся короче, многие люди имеют такие проблемы как: плохое настроение, постоянная усталость и плохой сон. Специалисты объясняют, что эти симптомы могут быть признаками сезонной депрессии.
Об этом пишет The Mirror.
Клинический психолог Амани Сама поделилась четырьмя эффективными и одновременно простыми шагами, которые помогут преодолеть сезонную «хандру».
Соблюдайте распорядок дня
Первое, что советует врач Амани, чтобы преодолеть сезонную депрессию — это необходимость придерживаться четкого распорядка дня.
"Распорядок дня — это самое главное. Вам нужно разработать свой график дня и начать его придерживаться уже сейчас», — отметила специалистка.
В то же время она отмечает, что не стоит менять свои привычки только потому, что стало темно: следует придерживаться обычного для себя режима и графика сна.
«То, что сейчас утром до сих пор темно, это не значит, что можно лежать спать дальше. Вам все равно нужно придерживаться утреннего режима и выполнять те дела, которые вы обычно делаете», — отметила Амани.
Больше двигайтесь
Второй совет, который Амани назвала не менее важным для борьбы с сезонной депрессией, заключается в том, чтобы оставаться активными и продолжать придерживаться здоровых привычек, таких как: правильное питание и регулярные физические упражнения.
"Депрессия не любит подвижную цель. Поэтому вам нужно постоянно двигаться, заниматься спортом и хорошо питаться. Главное, что это нужно делать даже тогда, когда вы этого не хотите», — подчеркнула психолог.
Поддерживайте социальные связи
Третий шаг — это поддержка вашей социальной жизни в течение зимних месяцев. Эксперт призывает избегать изоляции и часто контактировать со своими друзьями и семьей. Это также является необходимой составляющей хорошего настроения.
«Вам нужно поддерживать связь с людьми. В частности, следует часто видеться со своими друзьями и семьей», — рассказала врач.
Она также добавила, что депрессия «прогрессирует» тогда, когда люди изолированы.
«Депрессия любит изоляцию, как будто ей нужна „отдельная цель“. Поэтому вам необходимо общение с людьми», — сказала она.
Находитесь на солнце
Наконец, Амани призывает людей, которые борются с сезонной депрессией, не забывать выходить на улицу.
«Одна из главных теорий о том, почему люди страдают от зимней депрессии, заключается в недостаточном количестве солнечного света. Также это может быть причиной нарушения работы мозга и снижения уровня серотонина (гормон счастья — Ред.)», — отметила психолог.
Призывая людей получать больше солнечного света и больше бывать на свежем воздухе в холодное время года, Амани также посоветовала принимать витамин «Д».
Организм человека вырабатывает его, когда кожа подвергается воздействию солнечного света, поэтому витамин «Д» труднее получить в зимние месяцы.
