"Золотые часы" для кофе: почему его нельзя пить сразу после пробуждения

Большинство людей начинает свой день с чашки кофе, чтобы быстрее проснуться, но новые исследования показывают, что это неэффективно. Врачи утверждают, что для максимальной пользы и бодрости кофе нужно пить в строго определенное время — когда уровень «гормона бдительности» кортизола начинает падать.

Об этом пишет NV.

Как объясняют эксперты, утром после пробуждения в организме естественным образом производится максимальное количество кортизола — гормона, который и так помогает нам быть бодрыми. Если пить кофе в это время, кофеин фактически «сражается» с кортизолом, и человек не получает должного эффекта.

«Золотые часы»: когда пить кофе

Лучшее время, чтобы выпить кофе, наступает тогда, когда уровень кортизола начинает снижаться. По словам врача Раджа Дасгупты, это происходит примерно через 1-3 часа после пробуждения.

Для большинства людей «золотые часы» для кофе — это период между 9:30 и 11:30 утра. Именно в это время организм лучше реагирует на кофеин, что повышает концентрацию и улучшает настроение.

Употребление кофе в правильное время имеет доказанную пользу. Кофеин стимулирует выработку дофамина (гормона мотивации). Кроме того, исследования показали, что люди, которые пили кофе до полудня, имели на 16% меньший риск преждевременной смерти и на 31% ниже риска болезней сердца.

Также утром, через циркадные ритмы, организм лучше усваивает содержащиеся в кофе антиоксиданты и имеют противовоспалительные свойства.

Когда нужно остановиться:

Главная опасность кофе — его влияние на сон. Кофеин блокирует аденозин, вещество, вызывающее сонливость. Организму нужно в среднем 5-6 часов, чтобы вывести только половину употребленного кофеина.

Поэтому эксперты советуют прекращать пить кофе не менее 6-8 часов до сна.

По советам диетолога Джулии Зумпано, взрослые могут безопасно потреблять до 400 мг кофеина в день (это примерно 3-4 стандартных чашки). Однако следует помнить, что скорость метаболизма кофеина зависит от генетики, возраста и состояния здоровья.

