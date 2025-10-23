- Дата публикации
-
Здоровье
- Здоровье
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 2 мин
"Золотые часы" для кофе: почему его нельзя пить сразу после пробуждения
Не торопитесь пить кофе сразу после сна. Исследование показало, что кофе к полудню снижает риск смерти на 16%.
Большинство людей начинает свой день с чашки кофе, чтобы быстрее проснуться, но новые исследования показывают, что это неэффективно. Врачи утверждают, что для максимальной пользы и бодрости кофе нужно пить в строго определенное время — когда уровень «гормона бдительности» кортизола начинает падать.
Об этом пишет NV.
Как объясняют эксперты, утром после пробуждения в организме естественным образом производится максимальное количество кортизола — гормона, который и так помогает нам быть бодрыми. Если пить кофе в это время, кофеин фактически «сражается» с кортизолом, и человек не получает должного эффекта.
«Золотые часы»: когда пить кофе
Лучшее время, чтобы выпить кофе, наступает тогда, когда уровень кортизола начинает снижаться. По словам врача Раджа Дасгупты, это происходит примерно через 1-3 часа после пробуждения.
Для большинства людей «золотые часы» для кофе — это период между 9:30 и 11:30 утра. Именно в это время организм лучше реагирует на кофеин, что повышает концентрацию и улучшает настроение.
Употребление кофе в правильное время имеет доказанную пользу. Кофеин стимулирует выработку дофамина (гормона мотивации). Кроме того, исследования показали, что люди, которые пили кофе до полудня, имели на 16% меньший риск преждевременной смерти и на 31% ниже риска болезней сердца.
Также утром, через циркадные ритмы, организм лучше усваивает содержащиеся в кофе антиоксиданты и имеют противовоспалительные свойства.
Когда нужно остановиться:
Главная опасность кофе — его влияние на сон. Кофеин блокирует аденозин, вещество, вызывающее сонливость. Организму нужно в среднем 5-6 часов, чтобы вывести только половину употребленного кофеина.
Поэтому эксперты советуют прекращать пить кофе не менее 6-8 часов до сна.
По советам диетолога Джулии Зумпано, взрослые могут безопасно потреблять до 400 мг кофеина в день (это примерно 3-4 стандартных чашки). Однако следует помнить, что скорость метаболизма кофеина зависит от генетики, возраста и состояния здоровья.
