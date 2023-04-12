"Зомби-апокалипсис" маловероятен, но вспышка грибка вполне возможна: исследователи заявили об опасной инфекции

Грибок Candida auris может вызвать вспышки в медицинских учреждениях и убивать до одной трети инфицированных пациентов.

Из предупреждения CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США) стало понятно, что лекарственно стойкий грибок Candida auris быстро распространяется Соединенными Штатами, и количество клинических случаев в 2019-2021 гг утроилось.

Об этом в Finance.yahooпишет врач-инфекционист Дэвид Энгл.

Грибок Candida auris является одним из возбудителей кандидоза человека. Поражает кровеносную систему, центральную нервную систему, почки, печень, кости, мышцы, суставы и т.д. Он устойчив ко многим лекарствам, обычно используемым для лечения грибковых инфекций.

"Ежедневно все больше грибков развивают устойчивость к существующему арсеналу методов лечения. И без эффективного лекарства для борьбы с этими инфекциями, многие из которых могут быть смертельными, со временем мы столкнемся со значительной вспышкой грибковой или другой микробной инфекции", – пишет исследователь, врач- инфекционист Дэвид Энгл.

В 2019 году от устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций умерло больше людей, чем от ВИЧ/СПИДа или малярии. Смертельные грибковые инфекции также распространяются, чему способствует повышение уровня стойкости к лечению. Во всем мире такие патогены ежегодно уносят более 1,6 миллиона жизней.

"Если мы не разработаем новые методы лечения, влияние лекарственно-устойчивых инфекций в ближайшие годы будет только ухудшаться. К 2050 году резистентные инфекции могут ежегодно убивать до 10 миллионов человек. Подавляющее большинство абсолютно безвредно. И я рад сообщить, что иммунная система организма умеет отражаться, потенциально угрожающих человечеству", – отмечает исследователь.

Ранее сообщалось, что по Европе распространяется новый вид комаров, которые переносят очень серьезные заболевания.

Накануне специалисты сообщили о загадочной инфекционной болезни, вызывающей головную боль и лихорадку. Из-за нее известно о по меньшей мере пяти погибших в Танзании на востоке Африки.

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