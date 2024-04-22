Зубные имплантаты обезобразили лицо женщины: "Похожа на монстра" (фото)

Модель из Техаса шокировала реакцию организма на зубные имплантаты.

Об этом пишет nypost.com.

44-летней Джессике Макко 2 апреля сделали операцию по имплантации зубов: хирург удалил настоящие, гнилые зубы матери, а затем вкрутил ей в рот 14 подделок.

Хотя жительницу Сан-Антонио предупреждали, что процедура может вызвать боль, отек и некоторые кровоподтеки, она была шокирована серьезностью темных следов, которые начали появляться на всем лице.

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

"На следующий день после того, как мне поставили имплантаты, мое лицо набухло, а на следующий день появились синяки", — вспомнила Макко в интервью Kennedy News. "Я очень испугалась. С каждым часом становилось все хуже и хуже".

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

На селфи, сделанных матерью троих детей, видны фиолетовые синяки, начинающиеся от шеи и тянущиеся до глаз.

"Это было ужасно, потому что я никогда не видела таких синяков на чьем-то лице", — заявила она, добавив, что через четыре дня после операции она выглядела как "монстр".

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

Макко утверждала, что синяки сопровождались невыносимой болью: "Это было очень больно. Думаю, это просто причиняет много травм... Я не понимала, насколько это жестоко".

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

Макко рассказала, что первую неделю после операции она не могла ни спать, ни есть, говорила, что "плакала по ночам". Когда по всему лицу появились сильные кровоподтеки, она вернулась к своему челюстно-лицевому хирургу, чтобы спросить, является ли это нормальным побочным эффектом.

"Он объяснил, что это всегда возможно, и сказал, что видел человека, у которого было еще хуже", – рассказала она. "У меня также анемия, поэтому это могло повлечь за собой появление синяков".

Джессика до операции / Фото: Kennedy News and Media

Макко говорит, что ее процедура all-on-4 была медицинской, а не косметической, поскольку ее зубы получили значительные повреждения из-за расстройства пищевого поведения, с которым она боролась в молодые годы.

Дефицит витаминов и питательных веществ может вызвать кариес, а булимия разрушает зубную эмаль из-за чрезмерного контакта с желудочным соком.

Сейчас, более чем через две недели после процедуры, синяки Мако наконец-то начинают уменьшаться.

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

Несмотря на досадные побочные эффекты и сильную боль, которую она пережила, мама не жалеет об установлении имплантатов.

"К счастью, сейчас я здорова [после расстройства пищевого поведения], но получение новых зубов было частью процесса моего исцеления", — отметила она.

Джессика Макко / Фото: Kennedy News and Media

Напомним, 19-летняя девушка плачет кровью. Она страдает от болезни пять лет.

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