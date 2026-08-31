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Зуд кожи без сыпи: какая опасность скрывается за симптомами
Постоянный кожный зуд не всегда связан с дерматологическими проблемами. Если сыпи или других очевидных изменений на коже нет, причину иногда нужно искать в работе внутренних органов.
Зуд кожи при заболеваниях кроветворной системы является распространенным системным симптомом, который часто возникает без видимых первичных высыпаний на коже, но сопровождается сильным желанием расчесывать тело.
Об этом пишет издание egeszsegkalauz.
Зуд кожи может возникать по разным причинам, начиная от незначительных раздражителей, таких как сухость или аллергические реакции, и заканчивая серьезными внутренними заболеваниями.
Некоторые заболевания крови тоже способны вызвать зуд. Например, при полицитемии может возникать выраженный зуд после контакта с водой, особенно горячей. Сыпь на коже необязательна. Такое состояние также может проявляться усталостью, бледностью, слабостью, одышкой во время физических нагрузок или учащенным сердцебиением.
Медицинская консультация необходима, если зуд:
длится несколько недель
становится сильнее
распространяется на все тело
мешает спать или выполнять повседневные дела
возникает без понятной причины
сопровождается увеличением лимфатических узлов
сочетается с непреднамеренной потерей веса, ночной потливостью или температурой
возникает вместе с желтухой, выраженной усталостью или другими необычными симптомами
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