Зуд кожи без сыпи: какая опасность скрывается за симптомами

Зуд кожи при настоящей полицитемии (аквагенный зуд) наблюдается у 30–70% пациентов / © Credits

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Зуд кожи при заболеваниях кроветворной системы является распространенным системным симптомом, который часто возникает без видимых первичных высыпаний на коже, но сопровождается сильным желанием расчесывать тело.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Зуд кожи может возникать по разным причинам, начиная от незначительных раздражителей, таких как сухость или аллергические реакции, и заканчивая серьезными внутренними заболеваниями.

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Некоторые заболевания крови тоже способны вызвать зуд. Например, при полицитемии может возникать выраженный зуд после контакта с водой, особенно горячей. Сыпь на коже необязательна. Такое состояние также может проявляться усталостью, бледностью, слабостью, одышкой во время физических нагрузок или учащенным сердцебиением.

Медицинская консультация необходима, если зуд:

длится несколько недель

становится сильнее

распространяется на все тело

мешает спать или выполнять повседневные дела

возникает без понятной причины

сопровождается увеличением лимфатических узлов

сочетается с непреднамеренной потерей веса, ночной потливостью или температурой

возникает вместе с желтухой, выраженной усталостью или другими необычными симптомами

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