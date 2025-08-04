Зуд кожи может свидетельствовать о серьезных проблемах с органами: что следует знать

Зуд / © Credits

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Зуд кожи может стать неожиданным симптомом серьезных проблем с внутренними органами. Хотя на первый взгляд это кажется обычным раздражением, иногда этот симптом сигнализирует о развитии тяжелых заболеваний.

Об этом пишет издание LADbible.

Если зуд сопровождается высыпаниями и не проходит, несмотря на лечение, это может указывать на поздние стадии заболевания. Однако, прежде чем паниковать из-за единичных зудящих пятен, следует помнить, что в большинстве случаев причина — сухая или раздраженная кожа, или тепловая сыпь.

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Однако для людей с хронической болезнью почек (ХБП) зуд может стать постоянной проблемой.

Что такое хроническая болезнь почек

Это продолжительное заболевание, при котором почки теряют способность эффективно выполнять свои функции.

К сожалению, полного лечения ХБП нет, но благодаря современной терапии можно снизить симптомы и замедлить прогрессирование болезни. Большинство пациентов могут жить долго, контролируя состояние с помощью лекарств и регулярных обследований. Лишь у небольшой части больных заболевание переходит в стадию почечной недостаточности.

В начальной стадии ХБП симптомы почти не проявляются, поскольку организм способен компенсировать снижение функции почек. Однако если заболевание прогрессирует, могут появиться следующие признаки: потеря веса, плохой аппетит, отеки конечностей, одышка, усталость, бессонница, кровь в моче, частое мочеиспускание, кожный зуд, мышечные спазмы, эректильная дисфункция у мужчин.

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Кожаный зуд является одним из наиболее характерных симптомов для пациентов с ХБП, особенно в поздних стадиях.

По данным Национального фонда почек, зуд или пруритус, связан с нарушениями, которые вызывает ХБП в организме. Точная причина возникновения зуда неизвестна, однако считается, что он может являться результатом аутоиммунных реакций, повышенного уровня гормонов, токсинов или нарушений баланса минералов в крови.

К факторам, способствующим зуду, относятся недостаточный диализ для выведения токсинов, повышенный уровень паратиреоидного гормона, дисбаланс кальция и фосфора, повышенный уровень магния или алюминия, выделение гистамина клетками, сухость кожи из-за уменьшения потовых желез, а также нервные повреждения, вызванные ХБП.

Если вы замечаете длительный зуд, ухудшающий качество жизни, распространенный по всему телу или очень сильный — необходимо обратиться к врачу.

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Напомним, ранее мы писали о том, что дерматологи выделили 7 самых распространенных ошибок в уходе за кожей, которых следует избегать, чтобы не ухудшить состояние кожи и избежать неприятных последствий.