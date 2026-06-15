Зуд после укуса комара: врачи назвали простые способы облегчения

Как убрать зуд после укуса комара / © Associated Press

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С наступлением тепла одной из самых актуальных проблем становятся укусы комаров. Когда комар кусает вас за кожу, он впрыскивает слюну с веществами, препятствующими свертыванию крови. Кожа начинает сильно чесаться. Как уменьшить зуд от укуса комара в домашних условиях?

Больше об этом рассказал венгерский медицинский портал Egészség Kalauz.

Как уменьшить зуд после укуса комара

После укуса комара иммунная система человека выделяет гистамин, который расширяет сосуды и стимулирует нервные окончания. Поэтому начинаются отек, покраснение и сильный зуд.

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Дерматологи и специалисты по здравоохранению отмечают, что лучшие решения в такой ситуации, как правило, самые простые. Они должны успокоить естественную реакцию организма и не допустить расчесывания укуса.

Наиболее доступным и безопасным методом самопомощи после укуса комара медики называют прикладывание холодного. Компресс из холодной воды, охлажденная гелевая подушечка или завернутый в полотенце пакет со льдом за 10–15 минут снижают воспаление и зуд.

Однако прикладывать холодное непосредственно к обнаженной коже нельзя из-за риска обморожения. Подкладывайте под холодное полотенце или ткань.

Действенными против укусов комаров есть пасты из измельченной овсянки или пищевой соды, смешанные с водой, натуральный гель алоэ вера и мед. Мед, к тому же, обладает антибактериальными свойствами.

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Специалисты советуют не использовать уксус против укусов комаров, поскольку он может еще больше раздражать кожу. Также нельзя использовать популярные в Интернете способы с зубной пастой и спиртовыми растворами.

Главное правило на случай, если вас сильно покусали комары, — ни в коем случае не расчесывать места укусов, чтобы не внести инфекцию и микробы в кожу.

Обратиться к врачу следует, если укус комара приобретает следующие симптомы:

отек становится очень большим;

кожа становится очень красной или влажной;

лихорадка, плохое самочувствие;

возникают трудности с дыханием или аллергическая реакция;

симптомы сохраняются более недели.

Почему чесать укус насекомого вредно

Напомним, что зуд и отек после укуса комара являются естественной реакцией организма, который выделяет гистамины в ответ на белки в слюне насекомого. Расчесывать место укуса не стоит, поскольку это лишь усиливает выделение гистамина, увеличивает зуд и открывает рану для бактерий из окружающей среды и из-под ногтей.

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Более сильный зуд обычно наблюдается у детей, людей с иммунными нарушениями или тех, кто впервые сталкивается с определенным видом комаров.

Хотя серьезные аллергические реакции случаются крайне редко, появление крапивницы, значительного отека вне укуса или затрудненного дыхания требует немедленной медицинской помощи.

Для защиты от насекомых специалисты рекомендуют использовать профилактические меры: наносить репелленты, носить закрытую свободную одежду, устанавливать москитные сетки на окна, а также применять фумигаторы и ультразвуковые отпугиватели в помещениях.

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